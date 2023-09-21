中秋節天氣這些地區雨 賈新興：近期發展颱風機率不高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周二至下周五中秋節低壓帶接近，東北季風增強影響。觀察周六至周日熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高，並觀察9月底東北季風的影響。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

他說，今天山區午後有零星短暫雨，明天受微弱東北風影響，明天至周六新竹以南山區午後有零星短暫雨，明天夜間至周六清晨宜花亦有零星短暫雨。周日至下周二午後苗栗以南山區有零星短暫雨，下周二起受低壓帶外圍偏東北風影響，清晨花東沿海及恆春半島有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三至受下周五低壓帶接近及東北季風增強影響，午後苗栗以南有零星短暫雨，澎湖及台中以北留意強陣風。

賈新興說，下周四基隆、北海岸至東北角有零星短暫雨，午後北部、中部、南部及花東有局部短暫雨。下周五午後新竹以北及宜花有局部短暫雨， 深夜至清晨桃園以北沿海及北北基有局部短暫雨。

賈新興表示，下周六受東北季風增強影響， 澎湖及台中以北留意強陣風，午後至深夜南投以北、嘉義以南及宜花有局部短暫雨，其中宜蘭、新北及桃園山區留意較大雨勢發生的機率。