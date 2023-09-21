快訊

被印度暗殺的宗教領袖？加拿大與印度外交風波

搭台北捷運遇年輕人不禮讓博愛座「還被翻白眼」 李昂點名蔣萬安回應

台新超貪理專周勵宏A客戶3.3億不認 庭長「1句話」讓他改口認罪求輕判

中秋節天氣這些地區雨 賈新興：近期發展颱風機率不高

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
歐洲系集模式預測周日熱帶性低氣壓侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
歐洲系集模式預測周日熱帶性低氣壓侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周二至下周五中秋節低壓帶接近，東北季風增強影響。觀察周六至周日熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高，並觀察9月底東北季風的影響。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

他說，今天山區午後有零星短暫雨，明天受微弱東北風影響，明天至周六新竹以南山區午後有零星短暫雨，明天夜間至周六清晨宜花亦有零星短暫雨。周日至下周二午後苗栗以南山區有零星短暫雨，下周二起受低壓帶外圍偏東北風影響，清晨花東沿海及恆春半島有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三至受下周五低壓帶接近及東北季風增強影響，午後苗栗以南有零星短暫雨，澎湖及台中以北留意強陣風。

賈新興說，下周四基隆、北海岸至東北角有零星短暫雨，午後北部、中部、南部及花東有局部短暫雨。下周五午後新竹以北及宜花有局部短暫雨， 深夜至清晨桃園以北沿海及北北基有局部短暫雨。

賈新興表示，下周六受東北季風增強影響， 澎湖及台中以北留意強陣風，午後至深夜南投以北、嘉義以南及宜花有局部短暫雨，其中宜蘭、新北及桃園山區留意較大雨勢發生的機率。

東北季風 賈新興 新竹

延伸閱讀

周六關注它發展趨勢 賈新興：生成颱風機率不高

觀察周日熱帶性低氣壓發展趨勢 賈新興曝成颱機率

未來10天秋高氣爽 賈新興：9月下旬中南部開始進入乾季

周末這兩地注意較大雨勢 賈新興：未來10天無颱風生成

相關新聞

上午9時21分收到地震警報別怕 快檢查手機別當國家級邊緣人

今天是9月21日國家防災日，今天上午9時21分，中央氣象署將發送地震速報測試，接著上午10時向沿海地區民眾發送海嘯警報測...

高溫炎熱午後注意雷雨 專家：中秋連假天氣仍有變數

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，受到太平洋高壓外圍東南到偏南風影響，預期今天仍是一個午後容易有熱對流雷雨的天氣型態。

搭台北捷運遇年輕人不禮讓博愛座 李昂點名蔣萬安回應

博愛座存廢爭議再掀討論。作家李昂昨天在個人臉書發文，向台北市長蔣萬安喊話，指她搭台北捷運從淡水往台北方向，請坐在博愛座的...

晴朗上看36度高溫 吳德榮：下周四有2熱帶擾動活動跡象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；近山區午後有...

遺產捐公益社團法人要課稅 逾七成民眾認不合理

依遺產捐贈稅法條例，僅財團法人遺產捐贈不須課稅，社團法人卻被屏除在外。聯合勸募指出，曾有一名支持公益的單身長輩身故後指定...

中秋節天氣這些地區雨 賈新興：近期發展颱風機率不高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周二至下周五中秋節低壓帶接近，東北季風增強影響。觀察周六至周日熱帶性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦