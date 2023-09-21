高溫炎熱午後注意雷雨 專家：中秋連假天氣仍有變數

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，受到太平洋高壓外圍東南到偏南風影響，預期今天仍是一個午後容易有熱對流雷雨的天氣型態。

他說，山區降雨的情況比較明顯，平地部分以北部、東北部比較容易受影響，部分靠近山區的平地也有機會出現局部午後雷雨，外出要記得攜帶雨具，到山區活動仍要特別留意午後天氣的變化。

氣溫部分，今天各地白天高溫仍有32-34度左右，他說，還是比較炎熱的一天，要做好防曬防中暑的準備。

吳聖宇表示，今晚起因為北邊大陸高壓前緣略往南延伸，配合菲律賓東方海面低壓區逐漸建立，台灣附近底層的風向將會逐漸轉變為東北到偏東風，明天東北到偏東風影響的情況會趨於明顯，因此天氣上會有些不一樣的變化。

吳聖宇說，迎風面桃園沿海、基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島一帶有出現局部短暫陣雨機會，這種降雨已經不僅是夏天的午後降雨，而是可能一整天都有可能斷斷續續有降雨的情況。

新竹以南到中南部山區，仍是維持午後有熱對流雷雨的天氣型態，吳聖宇說，降雨以山區為主，平地受影響較小，不過到山區活動還是要多留意午後的天氣情況。

風向改變後，迎風面地區白天高溫有機會略為下降，吳聖宇說，但是預報資料來看並沒有明顯的冷空氣，因此溫度的降幅有限，基隆北海岸、大台北東側、宜花東等地因為雲量增多，有下雨的機會，高溫預期會降到30-32度。桃園以南地區溫度的預報仍高，白天高溫還是有32-34度，繼續是一個夏天的感覺。

吳聖宇表示，周六、周日雖然北邊的大陸高壓已經逐漸向東移動，但是受到菲律賓東方海面的低壓區外圍風場持續影響，台灣附近的風向還是維持東北到偏東風，迎風面地區有出現局部短暫陣雨機會，新竹以南山區午後熱對流雷雨，假日安排活動要留意天氣的情況。

周末溫度方面，西半部白天溫度仍高，高溫還是可以到32-34度，東北部、東半部地區高溫維持在30-32度左右，夜晚清晨低溫則沒有明顯變化，空曠地區低溫21-23度，日夜之間仍有較大的溫差改變。

吳聖宇說，下周要留意南邊低壓區內擾動發展變化的情況，可能有熱帶低壓或颱風生成的機會，但是否影響台灣還言之過早。

吳聖宇表示，下周後半周是否會有東北季風南下的情形，中秋假期的天氣好壞似乎還是有很大的變數，未來幾天預報資料的變化將是關鍵，持續留意最新的天氣變化資訊。