晴朗上看36度高溫 吳德榮：下周四有2熱帶擾動活動跡象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；近山區午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨的機率。北部23至35度、中部25至35度、南部25至36度、東部22至35度。

他說，明天、周六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，無冷空氣。迎風面北台灣雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，其他地區仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；各地白天仍偏熱。

吳德榮表示，周日至下周三東半部水氣漸增，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、白天仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨。