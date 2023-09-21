聽新聞
test
0:00 / 0:00
晴朗上看36度高溫 吳德榮：下周四有2熱帶擾動活動跡象
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；近山區午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨的機率。北部23至35度、中部25至35度、南部25至36度、東部22至35度。
他說，明天、周六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，無冷空氣。迎風面北台灣雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，其他地區仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；各地白天仍偏熱。
吳德榮表示，周日至下周三東半部水氣漸增，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、白天仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨。
吳德榮說，歐（ECMWF）、美（GFS）模式28日20時模擬圖顯示，西北太平洋有兩個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置持續調整中，且模式間的差異仍大，代表有很大的不確定性，對中秋連假有什麼程度的影響，實在不宜輕率推論，應再耐心觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言