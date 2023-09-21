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晴朗上看36度高溫 吳德榮：下周四有2熱帶擾動活動跡象

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天各地晴朗，白天偏熱。本報資料照片
今天各地晴朗，白天偏熱。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；近山區午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨的機率。北部23至35度、中部25至35度、南部25至36度、東部22至35度。

他說，明天、周六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，無冷空氣。迎風面北台灣雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，其他地區仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；各地白天仍偏熱。

吳德榮表示，周日至下周三東半部水氣漸增，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、白天仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨。

吳德榮說，歐（ECMWF）、美（GFS）模式28日20時模擬圖顯示，西北太平洋有兩個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置持續調整中，且模式間的差異仍大，代表有很大的不確定性，對中秋連假有什麼程度的影響，實在不宜輕率推論，應再耐心觀察。

歐洲（ECMWF，左圖）及美國（GFS，右圖）模式，28日20時模擬圖顯示，西北太平洋有兩個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置不斷調整，且差異仍大，需持續觀察。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF，左圖）及美國（GFS，右圖）模式，28日20時模擬圖顯示，西北太平洋有兩個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置不斷調整，且差異仍大，需持續觀察。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 專欄 中秋

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