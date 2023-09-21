光電場病蚊溫床？學者：鹽田非孳生處

台南登革熱疫情延燒，光電場、空屋遭質疑是防疫盲點，光電板下方積水未清、空屋無法進入清消，恐成病媒蚊孳生溫床。國衛院蚊媒傳染病防治中心研究員黃旌集認為，光電場如設在大水域或鹽分高區域，非病媒蚊孳生處，至於空屋，則有公權力介入清消。疾管署副署長羅一鈞說，目前病例九成五在人口集中的市區，而非光電分布的沿海區，光電板非這波疫情重點。

台南市議員陳昆和說，台南沿海地區種電面積大，雨後可看到不少光電場光電板下方積水，平時光電場雜草叢生蛇鼠橫行，破壞周邊農作，現在還得擔憂成為登革熱溫床。

台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，登革熱疫情與人口密度最為相關，台南沿海地區人口密度低，流動較不頻繁，疫情相對輕微，而病媒蚊只要有積水就會孳生，但多數光電場離聚落較遠，適時清理或投放藥劑就沒有太大風險，何況平時也不太有人進出光電場。

據統計，台南沿海種電熱區的七股、北門、學甲區確診病例是個位數，北門區尚無病例。七股及北門區的居民都說，光電場大部分離聚落有些距離，其實不太擔心，但案場離聚落較近，就會比較擔心。

黃旌集說，光電場如設在魚塭、池塘等大水域或者鹽分高的水域及鹽田，並非埃及、白線斑蚊兩種病媒蚊會生長的區域，不會有孳生病媒蚊問題。光電場附近如有人活動並堆積容器，任容器因雨積水，則需要注意孳清。

經濟部表示，台南登革熱疫情都集中在市區，並非光電案場集中的沿海，會協調光電業者配合地方環保局進行化學防治。

經濟部說，目前台南市中心的光電設置多為屋頂型，地面型光電下方大多作為球場及停車場複合式使用，能源局也通知各業者，加大原有的定期除草頻率，維護案場環境，廢棄魚塭轉作的案場也會以包括撒鹽、放養魚類來預防孑孓孳生。