聽新聞
test
0:00 / 0:00
羅一鈞研判登革熱疫情已反轉
台南本土登革熱病例數已飆破八千，第一線防疫人員面臨「防疫疲乏」，「防疫五月天」成員的疾管署副署長羅一鈞奉命進駐台南，出任前進應變工作隊隊長，指揮防疫第三天，羅分析病例數據研判疫情已在反轉，並到各區視察提供防疫建議，基層防疫人員有「吃下定心丸」感受，疫情熱區居民也更有信心。
台南出現登革熱本土疫情後，羅一鈞已十度南下，進駐台南這幾天走進社區，發現許多隱藏性孳生源，包括空屋、空地及海砂屋等廢建築，尤其是「二溝二器」，也就是屋後溝、天溝與花器、積水容器都是防疫重點。
羅一鈞每天任務包括巡察中央權管的單位，如台糖菜園、交通部的鐵路地下化工程等防疫工作，希望中央以身作則，把疫情管得更好。他每天為台南市府分析疫情趨勢，發現這幾天新增個案數與上周同期相比，降低超過百分之十至十五。
全市確診病例數最高的東區區長顏能通說，東區某里曾一直爆群聚疫情，但在這個區塊鏈找不到重大孳生源及問題點，羅一鈞透過病例數據，研判社區防治有一定成效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言