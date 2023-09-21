羅一鈞研判登革熱疫情已反轉

台南本土登革熱病例數已飆破八千，第一線防疫人員面臨「防疫疲乏」，「防疫五月天」成員的疾管署副署長羅一鈞奉命進駐台南，出任前進應變工作隊隊長，指揮防疫第三天，羅分析病例數據研判疫情已在反轉，並到各區視察提供防疫建議，基層防疫人員有「吃下定心丸」感受，疫情熱區居民也更有信心。

台南出現登革熱本土疫情後，羅一鈞已十度南下，進駐台南這幾天走進社區，發現許多隱藏性孳生源，包括空屋、空地及海砂屋等廢建築，尤其是「二溝二器」，也就是屋後溝、天溝與花器、積水容器都是防疫重點。

羅一鈞每天任務包括巡察中央權管的單位，如台糖菜園、交通部的鐵路地下化工程等防疫工作，希望中央以身作則，把疫情管得更好。他每天為台南市府分析疫情趨勢，發現這幾天新增個案數與上周同期相比，降低超過百分之十至十五。

全市確診病例數最高的東區區長顏能通說，東區某里曾一直爆群聚疫情，但在這個區塊鏈找不到重大孳生源及問題點，羅一鈞透過病例數據，研判社區防治有一定成效。