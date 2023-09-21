醫師求救 籲設登革熱特別門診

「醫師，我頭痛發燒，可能得了登革熱，要抽血檢驗。」本土登革熱病例超過九千例，確診者幾乎都住台南，市內幾家大型醫院急診室湧現人潮，其中不少民眾要求抽血，場面混亂；一名急診醫師向聯合報求救，該院每天通報數十例，第一線工作量快爆了，壓力沉重，希望比照新冠、流感等疫情，開設特別門診。

現階段台南市均被列為登革熱熱區、流行區，社區傳播風險極高，許多民眾頭痛、身體不適，就懷疑染疫，趕赴成大、奇美等醫學中心急診，尋求協助，為此，當地登革熱ＮＳ１快篩的需求量大增。

該名急診醫師表示，ＮＳ１快篩的操作簡單，準確度超過九成，不用半小時就可得知結果，由於排隊等著抽血的市民眾多，造成大型醫院第一線急診醫療人員的負擔。

台南登革熱疫情嚴峻，未來2周是防疫關鍵期，希望在中秋前盡量壓制疫情。記者劉學聖／攝影

該醫師指出，全台南上百家診所都可執行ＮＳ１快篩檢驗登革熱，但大部分民眾仍認為，出現類似症狀，就應至醫院抽血檢驗，自家醫院每天篩檢數百名疑似患者，平均一天通報數十個確診者，另需收治流感、新冠患者，以及急診急重症患者，壓力沉重。

該醫師建議，比照過年期間開設流感特別門診，台南幾家大型醫院儘速設置登革熱特別門診，其他縣市也應及早規畫，早做準備。

羅一鈞：南市府討論委請開設

本土登革熱 下周病例破萬 製表／林伯驊、元氣中心 對此，南下擔任「登革熱前進應變工作隊」隊長的疾管署副署長羅一鈞表示，針對醫療量能吃緊，台南市府團隊日前開會討論，研議委請部分醫院開設登革熱特別門診，詳細狀況仍待確認。

羅一鈞指出，台南市衛生局前局長許以霖目前擔任擔任防疫總顧問，與當地數十家醫院建立群組，要求各院回報急診候診狀況、床位調度等資料，其中又以成大醫院、奇美醫院、台南市立醫院、安南醫院為觀察重點。

疾管署發言人曾淑慧表示，與前一周的登革熱病例數相較，上周略降，但建議有疑慮的民眾至住家附近的診所接受檢驗，不要擠至醫學中心急診。

奇美醫院急診醫學部部長許建清表示，該院急診醫師及護理人員人力充裕，所收治的登革熱病患以輕症居多，儘管收治人數增加中，但仍在可以處理的範圍內。