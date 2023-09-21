健康你我他／社會連結有進步 運動理財再加強

以前的我，覺得能活到60歲，就是福氣。但隨著百歲年代來臨，「人生70才開始」不是妄言，而是稀鬆常情，所以面對退休生活，不能抱持渾噩度日心態，而是要精心規畫妥善安排，才能活出璀璨精彩的第三人生。

記得去年檢測退休力結果是「好奇海豚」，準備分數46分，在「社會連結」、「財務」、「自在獨立」3方面都需要補強。

今年再測退休力，結果是「暖男水豚」38分，準備分數看似降低，但「社會連結」和「自在獨立」兩個核心能力都大幅提升不少，表示我的努力終於見到成效，能夠融入群體生活，也能自在面對獨處生活，這對形同獨居的我來說，是可貴的生活能力。我一個人，雖超單身，也能好好過日子。

看著雷達圖分布曲線，琢磨推敲可能是因二度就業後，運動時間相對減少，身體健康管理略顯鬆散，也因有了薪資收入後，對投資理財也欠缺長程經營。

知悉不足有待加強的面向後，督促自己每天一定要達到足夠運動量，多接觸了解長照險和醫療險相關資訊，讓人生最後一哩路可以走得有尊嚴和無憂。

每年檢視退休準備力，就跟每年定期身體健康檢查一樣，及早發現及早治療，擬制方針對症下藥，為快樂人生做好把關。人要活得久，更要活得好，這樣的健康人生才活得有意義。