暴食、厭食…憂鬱症常合併飲食障礙

憂鬱症被世界衛生組織（WHO）列為社會經濟負擔下排行第二的健康問題。三軍總醫院臨床藥學研究團隊的研究結果發現，憂鬱症患者出現飲食障礙以及自殺的風險，比非患者增加1.8倍；有飲食障礙的憂鬱症患者，容易因為身體不適在不同科別間就診，卻始終難以找到確切病因。對此，三總研究團隊呼籲，各科門診醫師問診時，應多留意患者是否可能合併有憂鬱症，以及飲食障礙症狀。

台灣憂鬱症就醫人數居高不下，社團法人台灣自殺防治學會資料顯示，2022年全台因自殺死亡人數逼近3800人，與前年相比，增加202人。另根據健保署統計，自2018年起，全台因憂鬱症就醫者逾40萬人次。

三軍總醫院臨床藥學部組長高立庭與藥師顏秋蘭、鍾佩珣使用健保資料庫進行資料分析，發現憂鬱症患者若合併飲食障礙，在門診就診數及門診費用上，皆比未患有飲食障礙的憂鬱症患者還要來得多。

三總研究團隊指出，無飲食障礙的憂鬱症患者平均就診6.8次，有飲食障礙的憂鬱症患者則為11次，其中又容易至家醫科、婦科、中醫等科別尋求醫療協助。在研究中伴有飲食障礙的憂鬱症患者，除了會暴食及厭食外，也有暴食與厭食都有的混合型個案。

罹患憂鬱症伴有飲食障礙的患者，若為暴食症狀，可能會出現便祕、腹脹等症狀。憂鬱症合併厭食的患者，除可能有便祕問題外，則會有疲倦、怕冷、無月經、貧血等情形。

顏秋蘭表示，生理與心理會互相影響，若各科醫師看診時能夠針對患者進行加強問診，就有機會盡早發現患者的憂鬱及飲食障礙等症狀，避免後續治療變棘手。

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