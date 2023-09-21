健康主題館／食療+按穴位 止咳潤肺防秋燥

●秋燥傷肺，易有鼻過敏、感冒等上呼吸道疾病

●食療、穴位按壓，可潤肺補氣、增強免疫力

●入秋有溫燥現象，適合吃「冰糖燉雪梨」保養

補肺多吃白色食物 製表／黃妙雲

時序進入初秋，日夜溫差大，許多人出現「秋燥」現象。秋天燥氣易傷肺，免疫力下降，進而引起皮膚乾癢、喉嚨癢、咳嗽、口乾舌燥等症狀，誘發鼻過敏、感冒等上呼吸道疾病，因此順應節氣變化以食療、穴位按壓適時調理，可以「潤肺補氣」，防秋燥上身。

秋季氣候乾燥，燥氣當令，人體容易感受到燥氣，也易陰虛。亞東醫院傳統醫學科主任林巧梅表示，「秋燥」是燥邪，又分「溫燥」與「涼燥」，在初秋時，人體常會感受到燥熱邪氣，即為溫燥；到了深秋，人體易感受到寒涼邪氣，則為涼燥。

早睡與運動 減少膚癢喉乾

不論是溫燥或涼燥，都會有「乾」的症狀。林巧梅指出，人體感受到燥邪主要是從口鼻進來，容易出現上呼吸道症狀，像鼻腔乾、咽喉乾、口乾舌燥、皮膚乾癢等。若乾燥嚴重的話，鼻子乾會揉鼻子、甚至流鼻血，或是肺部弱者可能會咳嗽、乾咳。

增強免疫力穴位 製表／黃妙雲 溫燥會多一些熱象，例如舌頭偏紅、身體煩熱感很重、睡不好、體溫偏高或發燒、喉嚨乾、乾黏的燥痰等症狀，尤其可能是黃痰很容易卡在呼吸道或喉嚨出不來；若是涼燥，會有怕風、怕冷、惡寒的症狀，常見頭痛、鼻塞、流鼻水等症狀出現。

秋天氣候日夜溫差很大，不小心就會感受到涼燥，林巧梅提醒，老人家的人體機能會衰退，體溫調節、免疫力逐漸下降，因此務必要做好防護，尤其老人家的氣管很敏感，睡覺時可以圍絲巾或圍脖保護一下，深秋早起出門運動容易著涼，建議應在太陽出來後再出門運動。

秋天的氣候燥邪偏乾，林巧梅強調，飲食起居都要注意，避免增加火氣、不要更乾燥，作息要規律，建議要早睡，熬夜只會更乾更燥更易上火，情緒要平穩，有適當的運動，讓全身氣血循環好一點。

冰糖燉雪梨 痰多者不適合

入秋之後，飲食要防秋燥、養肺，適合吃「潤肺潤燥」食物，林巧梅表示，「肺主皮毛」，潤肺對於皮膚滋潤也有幫助。常見「冰糖燉雪梨」食療，因水梨偏涼有「潤」的效果，適合剛入秋有溫燥現象，如燥咳、發熱、心煩、不好睡的人食用，但涼燥者、痰多咳嗽者並不適合吃。

秋補肺，林巧梅指出，白色食物可入肺，川貝、杏仁、百合、白木耳等白色食物，具潤肺補氣作用。秋天要潤燥，不僅多喝水，可多吃含膠質的愛玉、秋葵、黑木耳、白木耳等食物，可補陰潤燥。桑葉也可多食用，適合溫燥者清熱。

秋天日夜溫差大，容易感冒著涼，林巧梅建議，體虛的人可以吃點西洋參，增強免疫力、護陰生津補氣，對抗氣候的變化。也推薦溫燥的人，適合飲用杏仁茶、桑葉菊花茶、百合麥門冬枸杞茶等茶飲。