為守護偏鄉弱勢孩童，改善資源匱乏的成長環境，中國信託慈善基金會和衛福部推動「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，二○一五年執行至今不斷擴大據點，並自七月起陸續完成南投縣慈恩社區與彰化縣新生社區掛牌儀式，昨天在雲林縣安溪社區舉辦全年度第三場掛牌活動，目前全台共有廿六個「臺灣夢」社區築夢基地。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，偏鄉找工作不容易，家長為了給孩子更好的生活條件，只得到外地賺錢，把孩子託付給長輩，但長輩年紀大了，也無法繼續照顧，所以「臺灣夢」是要圓偏鄉弱勢孩子與家長們的夢，讓爸媽可專心為家打拚。

辜仲諒也特別感謝中央與地方政府，以及第一線服務的社區志工，把孩子當作家人般用心照顧。衛福部社會救助及社工司長蘇昭如說，「臺灣夢」是第一個從中央到地方政府並結合民間企業資源的計畫，還有專家學者的輔導培力，更有社區在地鄉親不計報酬投入陪伴。

「臺灣夢計畫」自二○一五年推動至今邁入第九年，經費來自中信慈善基金會發起、中信銀主辦的「點燃生命之火」愛心募款運動，目前累計陪伴照顧全台兒童近九十二萬人次，今年預計將再邀請五個社區加入。在新生社區掛牌當天，中信特攻籃球隊球星謝亞軒與魏嘉豪驚喜現身，並與熱愛籃球的基地孩子們交流球技。