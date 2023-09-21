明年度健保總額 醫院部門、西醫基層協商破局

衛福部健保會昨審議明年度健保總額，醫院部門、西醫基層部門經協商後，均因所提成長率、預算金額與付費者代表方案差距過大，破局，採兩案並陳方式，交由衛福部長薛瑞元裁示。昨僅洗腎及中醫與牙醫部門完成協商，健保會表示，將於明天對外說明。

明年度健保醫療給付費用總額成長率，經國發會審議通過為百分之二點六二一至四點七，總預算金額為八五八一億元至八七五五億元。

參與協商會議的醫師公會全聯會理事長周慶明表示，西醫基層爭取編列高血壓防治品質、代謝症候群防治計畫、提升護理人員薪資等預算，但健保會委員商議後，幾乎全部給「○元」預算。

為照顧白內障患者置換人工水晶體手術權益，健保署去年開放眼科醫師每月進行白內障手術四十例上限規定，去年編列一點二億元預算。周慶明說，去年總金額達一點九億元，超出原先預算，如今只能稀釋點值因應。因此爭取明年度健保總額編列白內障手術預算三億元，也被健保會委員刪減至○元。

「面對協商破局，心情十分沉重、無法平靜。」周慶明說，疫情後，國人重視健康，增加健保總額成長率應是各界共識，但付費者代表仍期望不要增加太多醫療預算。醫師公會全聯會常務理事王宏育則說，對於協商過程感到失望及絕望。