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基北北桃 垃圾收運資訊同步發布

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

基北北桃合作愈來愈密切，環保交流合作平台在打擊廢棄物跨域非法棄置屢有斬獲，近日4市決議「垃圾收運訊息同步發布機制」，如遇颱風、豪雨或停班課等特殊狀況，4市將在同一時間共同發布垃圾收運訊息，避免資訊落差。

新北環保局長程大維說，近年全國廢棄物非法濫倒案件屢見不鮮，新北執行非法棄置剩餘土石方稽查取締計畫即黑蝙蝠專案，強力查緝環保犯罪，2023年1月至8月共計攔查可疑車輛149車次、告發113件。

為遏止不肖業者跨域棄置，基北北桃4市環局創建「即時通報稽查聯繫管道」，透過第一時間通報，棄置地縣市可立即針對清運車輛行經路線及棄置地加強查處。

去年與基隆合作破獲的集團性非法棄置案就是一例，基隆市復興派出所警員發現位於七堵區華新一路某處道路及邊坡遭棄置大量廢棄物，經通報基隆環保稽查員破袋稽查，內容包含廢木材、塑膠管線、漁網等，隨即調閱監視器影像發現可疑車輛，但車牌遭遮掩難辨識。

經跨域聯繫新北環保局合作調查，發現該廢棄物內容物與新北曾查獲的棄置案有相同物品，二地環保局合力出擊，案件已移請保七總隊偵辦。

廢棄物 新北 基隆

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基北北桃環保合作 垃圾收運資訊將同步發布

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