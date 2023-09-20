高齡母開刀職業婦女蠟燭三頭燒 家照服務獲喘息空間

家庭照顧者負荷大需適度喘息。中華民國家庭照顧者關懷總會與合庫人壽長期推動家庭照顧者關懷行動，今年以「守護Plus讓生活加點甜」為主題，今於高雄舉辦烘焙活動，高雄市政府衛生局長期照顧中心主任陳芬婷、合庫人壽副總經理唐宜立及家總理事、同時也是高雄市家庭照顧者關懷協會理事長石義方與照顧者們一同手作鳳梨酥，現場充滿歡樂溫馨及各種香甜氣味。

合庫保戶83歲洪媽媽與女兒張小姐參與烘焙活動，揉搓麵團時讓她憶起剛當媽媽時的一團混亂，而三年前父親過世，獨居的媽媽脊椎開刀時，自己和姐姐輪流備餐、洗頭、洗澡、家務，二姐妹除了上班外還要照顧自己的家庭，實在分身乏術，剛好看到媽媽的保單有彈性喘息服務可以申請，同時也申請了政府的長照服務，讓二姐妹都比較有時間照顧自己的家庭。

合庫人壽副總經理唐宜立也特別做了一個圓形的鳳梨酥送給張小姐，代表合庫人壽為保戶打造的服務生態圈，也在中秋節前祝福大家幸福圓滿。

陳芬婷將鳳梨酥捏成愛心形狀，象徵市府對照顧者的關心不打烊，同時呼籲照顧者們，除了透過揉捏的過程紓壓之餘，鼓勵大家發揮創意，透過塑型來想像「理想的照顧生活」，也思考面對照顧壓力以及改變的可能性，在照顧家人之餘，也要多多照顧自己的身心健康，若自覺壓力過大、或出現身體不適的情形，一定要尋求協助。

高雄市老年人口數計51萬2170人，佔總人口18.71%，比全國平均17.96%還高，推估失能人口近11萬人，為了使家庭照顧者獲得更好的生活品質，高雄市設置七個家庭照顧者支持性服務據點，由高雄長期照顧人員福利促進協會、高雄市家庭照顧者關懷協會、高雄市受恩社區關懷協會、濟興長青基金會、台灣東裕健康促進發展協會、高雄市生活復健自立支援協會所成立的七個家照據點，提供照顧計畫諮詢、支持團體、心理協談、技巧指導等服務，並積極推動宣導推廣與新興資源發展，讓社會大眾認識家庭照顧者的處境與需求。

石義方表示，全台長照2.0涵蓋率雖已突破六成，但今年度仍發生照顧悲劇事件，其中不乏已使用長照資源仍發生憾事者，顯見照顧者的心理關懷與社會支持非常重要，家照據點也不斷推出各種創新方案和多元的紓壓活動，鼓勵照顧者能暫時放下照顧重擔，轉換環境、轉換心情，也善用資源減輕照顧壓力。

家總及合庫人壽打造溫馨的照顧咖啡館、提供免費喘息咖啡、鼓勵家庭照顧者走出來、轉換空間轉換心情，並運用長照服務減輕照顧負擔。合庫人壽也善盡社會企業責任，不但協助政府宣導長照2.0服務，並額外為保戶加碼提供「彈性喘息服務」與「實務指導員」服務。

政府自107年起推動長照2.0服務，減輕照顧負荷，台灣也是亞洲第一個立法保障家庭照顧者權益與提供支持性服務服務的國家。「家庭照顧」是一項辛苦、且常常是突如其來又漫長的挑戰，當遇到照顧問題時，家庭照顧者時常感覺無助又慌亂，呼籲家庭照顧者善用長照資源，撥打1966長照專線申請服務，或家庭照顧者關懷專線0800-507272，高雄市也有七處家庭照顧者支持據點。