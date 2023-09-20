遺產捐公益社團法人要課稅 逾七成民眾認不合理

依遺產捐贈稅法條例，僅財團法人遺產捐贈不須課稅，社團法人卻被屏除在外。聯合勸募指出，曾有一名支持公益的單身長輩身故後指定將剩餘財產全數捐給聯勸，遺愛人間心願卻因法規被打了折扣，部分民眾更可能因此打消捐贈念頭。為了解國人如何看待遺產捐贈，聯勸針對30歲以上民眾調查，近7成5民眾認為將遺產捐贈公益社團法人需要課稅不合理。聯勸呼籲政府修法，實現遺贈人的慈善意願，也讓法規更能符合憲法平等原則。

聯勸指出，以該名單身長輩為例， 其身故後捐贈遺產市值達新台幣1億多元，由於聯勸為社團法人，設算後須繳納遺產稅金高達1366萬元，若以聯勸所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6286萬元社會價值的機會。而這樣的案例可能只是冰山一角，更多沒有浮上檯面的情況是因無法節稅就打消遺產捐贈念頭。

聯勸理事長鄭信真說，調查顯示，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有25%，換句話說，聯勸可能因此流失四分之一的遺贈人的善款。

聯勸秘書長朱紫碧說，現行的「遺產及贈與稅法」的立法背景與現今社會已大相逕庭，隨著高齡化、少子化趨勢，單身人口也越來越多，民眾對遺產捐贈的態度與方式也在演變，調查中，30.9％的民眾欲捐贈個人遺產，其中有78％認為愛心可化為實際的祝福遺留人間、46.6％想持續支持特定慈善團體。

而無論是捐贈「繼承遺產」或是「個人遺產」，捐贈原因皆以幫助他人為優先，特別的是，17.8%的民眾因「沒有合適的繼承人」緣故進行捐贈，經交叉比對，未婚與其他婚姻狀況者顯著高於已婚者的5.8倍，在少子化與單身人口比例飆漲的時代，遺產捐贈勢必有更多討論空間。

朱紫碧進一步指，調查發現，針對無意願捐贈者，若捐贈免課遺產稅，有34.4％提高捐贈意願，對於原本就有意願捐贈者，則會因為課徵遺產稅，24.9％改變意願不捐贈。

朱紫碧說，近年來，聯合勸募收到不少詢問遺產捐贈的來電，一聽到要先扣遺產稅，便打消捐贈念頭、掛掉電話，聯勸認為遺產捐贈是一種未來公益的概念，每一份遺愛人間的心願都能被完整且具體的實踐，呼籲相關單位應審時度勢，進行相關法規修正。