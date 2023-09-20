美櫻桃4間製造商恢復輸入 食藥署：百分百逐批查

美國櫻桃4間製造商因農藥殘留違規情形嚴重，遭暫停輸入1個月，今天屆期。食藥署表示，恢復輸入後仍將採百分百逐批查驗，若出現不合格產品，不排除再度暫停輸入。

美國進口鮮櫻桃因農藥殘留違規情節嚴重，屢遭邊境攔截，今年截至9月初累計已35批出問題，衛生福利部食品藥物管理署除行文要求美方在9月5日前提出說明及改善措施，並暫停輸入4間問題製造商產品1個月。

暫停輸入令今天屆期。食藥署副署長林金富接受媒體聯訪表示，明天開始恢復輸入，但仍會採百分百逐批查驗，合格才放行，否則就依法退運或銷毀；若恢復輸入後又出現不合格產品，不排除再度暫停輸入並延長。

此外，美方9月1日回覆改善說明，提出2項承諾，第1是加強要求美國的農民及出口商符合台灣法規；再來是美國表態持續監測農藥殘留情形，確保符合法規。至於申請相關農藥殘留容許值部分，林金富說，目前尚未收到資料。