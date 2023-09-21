中秋佳節出國去！麥卡倫「臻彩系列」僅在機場免稅店限定販售，與朋友對飲邀月，亦或是月下獨酌，用頂級威士忌相伴佐搭屬於你我的美好時光

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「臻彩系列」完美呈現麥卡倫引以為傲的100%天然酒色光譜。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），以催生麥卡倫獨特酒液的六大標柱為基石，歷經近兩個世紀的工藝傳承，造就卓絕的領導者地位。今年麥卡倫針對全球旅遊零售通路，打造全新「臻彩系列（Colour Collection）」，由12、15、18、21、30年共5款單一麥芽威士忌，共同構成酒色由金黃至褐栗的迷人光譜，隨著斑斕絢麗的天然酒色變化，具體而微地體現出麥卡倫在六大標柱中對於「渾然天成的自然酒色」與「雪莉酒潤桶工藝」的堅持與承諾。中秋佳節出國時經過機場免稅店可駐足於限定旅遊零售通路，體驗麥卡倫臻彩系列的迷人魅力。

「臻彩系列」販售年分別為12、15、18、21及30年。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這次麥卡倫精心打造的全新「臻彩系列」所使用的橡木桶，皆以西班牙赫雷斯的雪莉酒潤桶調製而成，獨有的潤桶工藝令臻彩系列酒款融入一絲歐洲橡木的細緻風味；以來自美國雪莉橡木桶的酒液為基底，再融入來自歐洲雪莉橡木桶酒液的細緻風情，透過釀酒師精湛的勾兌工藝，分別型塑出12、15、18、21、30年完美平衡的光譜色澤與和諧風味。

美國平面設計大師David Carson於臻彩系列為麥卡倫重新演繹包裝設計。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「臻彩系列12年」酒色呈現著淡雅的金黃色澤，洋溢著檸檬、香草與甜橡木（sweet oak）的氣息，清新而柔美。「臻彩系列15年」酒色呈現出天然的山毛櫸木色，由柑橘、香草和烤蜜桃相互交織出迷人風味，散發出溫暖怡人的特質。「臻彩系列18年」酒色呈現天然的淺紅褐色，散發著香草、牛奶巧克力、橙橘和蜂蜜的美妙氣息，以及微微的香料韻味，豐富飽滿。

「臻彩系列21年」酒色呈現天然的溫暖古銅色，酒液散發著熱帶水果的豐盈、咖啡、榛果和黑巧克力香橙的風味，同時融合了陳年橡木與些微的荳蔻風味，令人難以忘懷、沉吟再三。「臻彩系列30年」酒色呈現天然深邃的栗子色，散發著木質辛香、熱帶水果和焦糖布丁香氣，並佐以濃郁的香草、芒果乾和柳橙精油氣息，帶來層次豐富又充滿深度的迷人口感。

David Carson以西班牙赫雷斯地區當地獨特風土地貌為靈感，揉入自然中的絢爛色彩，為「臻彩系列」每一年份酒款，創作獨一無二的大型藝術作品。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為彰顯全新「臻彩系列」引以為傲的100%天然酒色光譜，麥卡倫再次攜手風格前衛平面設計師David Carson，邀請他親自去到西班牙孕育雪利酒的原鄉赫雷斯（Jerez），以當地的天然大地色彩為主軸，透過大膽融合密集的切割、撕裂、拼貼、點繪塗料、木紋剪影、油畫筆觸的排版設計，為「臻彩系列」每一個年份的酒款，悉心創造出獨一無二的大型藝術作品。

在包裝方面，更透過David Carson的獨到視角，運用麥卡倫酒廠屋頂完美融入周遭地形的山丘輪廓細膩幾何線條，搭配上「臻彩系列」的100%天然酒色光譜，帶來一系列活潑、色彩繽紛且深具現代感的時尚包裝設計。

在桃園國際機場麥卡倫精品店，可以體驗「臻彩系列」心理測驗，測試最適合你的年份酒款。 圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫全新「臻彩系列」自9月起於台北桃園國際機場指定免稅店，以及麥卡倫免稅精品店、全球主要機場免稅店限定販售，5個酒款都同步上市，恰好成為中秋連假出國旅遊時的伴手禮不二首選。此外，即日起在桃園國際機場麥卡倫精品店，更可以親自體驗「臻彩系列」心理測驗，透過簡單的4個問題，便能夠在5個酒款當中，找到與你個人偏好最合拍的專屬命定年份威士忌。

圖／台灣愛丁頓 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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