內射後用「可樂」洗陰部避孕？醫：避孕不成反釀陰道炎

非預期懷孕造成許多人的人生規劃被打亂，而國健署統計，國內20至35歲未婚女性中，人工流產年發生率約1.45%，每年約2萬3千名女性進行流產處置。醫師建議，做好事前避孕藥的「雙重避孕」措施，可補足保險套使用不完全的風險，但也提醒避孕藥務必得經過醫師處方使用，否則反而會增加心血管疾病風險。

根據網路問卷調查，針對300多位18至35歲的台灣女性避孕認知調查中，有3成5女性會採取「事前避孕藥」的方式避孕，大多數女性擔心服藥會傷害卵巢子宮、水腫、噁心，或出現情緒低落等副作用。且3成4的女性以計算安全期、體外射精等高風險方式進行避孕，甚至有1成6的女性在體內射精意外發生後，會採用水沖洗陰部的方式緊急處理。

三軍總醫院婦產部部主任、台灣婦產身心醫學會理事長張芳維表示，許多民眾為了避孕嘗試許多「偏方」，誤信網路上看到說可以用可樂洗陰部做事後避孕，結果最後卻因為陰道炎而來到診間。

張芳維說，事前避孕藥藥物劑量較低，但事後避孕藥劑量高，更容易引起副作用，長期服用也可能亂經、影響日後懷孕機率；不過統計卻有6成4的女性選擇服用事後避孕藥。

奇美醫院婦產部長、台灣婦產科醫學會常務理事蔡永杰表示，在避孕方面，醫界建議最有效的方式是「雙重避孕」，即為女性規律服用事前避孕藥、男性全程且正確使用保險套，雖然市面上有許多黃體素避孕藥，取得相當方便，但呼籲服用前都要經過醫師處方開立使用，每個人的體質適合的藥劑都有所不同。

蔡永杰指出，目前已有第四代Plus的事前避孕藥，藥物副作用較低，但賀爾蒙藥物多少都會對身體產生影響，或多或少會增加婦癌風險，第一、二代的避孕藥甚至會導致血管壁受損、三酸甘油脂變高，導致靜脈栓塞風險增加等，因此具有家族癌症史、心血管疾病史、體重過重、35歲以上、抽菸等風險因子者，更需要經過醫師診斷後服用相關藥物。