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「Let’s GO！ 庇護好讚！」消費集點抽大獎 中市府邀您支持庇護工場

文／ 臺中市政府勞工局提供

圖／臺中市政府勞工局提供
圖／臺中市政府勞工局提供

臺中市政府勞工局以臺中市8家庇護工場產品為主軸，舉辦「Let’s GO！ 庇護好讚！」消費集點活動，推廣庇護工場製作的優質產品和服務。

即日起至11月26日，只要加入「Let's GO 庇護好讚」官方Line帳號，並完成庇護工場動畫影片觀看、Q&A搶答、FB粉專按讚以或至庇護工場消費滿百，就可以集點參加抽獎，獎品週週抽、月月抽，還有Apple Watch、Asus筆電與iPhone等多項幸運大獎！

勞工局張大春局長表示，市府積極輔導8家庇護工場，提供身心障礙者過渡性的職場，讓她/他們能發揮所長從事烘焙、清潔、觀光休閒、房屋修繕及印刷等工作，不僅能生產出優質產品，也能擁有屬於自己的一份收入，透過庇護工場習得專業後，可望成功踏入一般職場。勞工局辦理這次活動，希望能引發各界以購買身心障礙產品實際的行動，來支持、肯定身心障礙者的就業能力及工作成果。

歡迎民眾至各庇護工場消費、打卡，一同支持身心障礙朋友們，快快加入「Let’s GO！ 庇護好讚！」Line官方帳號，一起集點抽幸運好禮。活動詳情請上網搜尋「Let’s GO 庇護好讚」粉絲專頁。

「Let’s GO 庇護好讚」Line官方帳號：( https://lin.ee/C3USHj3w )
「Let’s GO 庇護好讚」粉絲專頁( https://is.gd/IPWBuZ )。

圖／臺中市政府勞工局提供
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