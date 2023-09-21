幼兒照顧者的辛勞誰救援？兒盟育兒+據點深入社區支持

育兒資源不足的偏鄉 高齡嬤1人顧5孫

在高雄桃源區，有位年過60的阿美阿嬤，一人獨自照顧5個孩子。因為地處偏遠，孩子的爸媽需要外出工作，每天天一亮子女外出上班後，照顧一家孫子女的工作就落在她的肩上了，開始張羅孩子的早餐與家事處理，總是要忙到夜晚，子女返家後，才總算能喘口氣。

「我以前也是自己顧著4個兒子，但現在真的老了，沒有體力了啦，很想要休息一下。」阿嬤滿頭大汗，肩上背一個孩子，邊收拾著孩子散亂一地的玩具，邊張望著瓦斯爐上煮的湯，同時看顧著4個幼孫的安全，很難想像阿嬤是如何過著1打5的生活？

育兒資源不足的偏鄉，父母外出工作，高齡嬤1人咬牙顧5孫。 圖／兒福聯盟 提供

偽單親二寶媽 工作育兒兩頭燒身心俱疲

在竹南的玲玲是個二寶媽，因為先生是職業軍人，她總開玩笑自己是「偽單親」，常年獨自一人顧孩子。近日甫回歸職場的她總覺得手腳不夠用，分身乏術。老大哥哥剛就讀幼兒園，一整天沒有看到媽媽，放學後小小身影總是黏著媽媽，老二妹妹因為喝母奶，白天沒看到媽媽經常哭鬧，總得花上好大的力氣安撫。

「每天還沒到上床時間，身體已經疲憊得不聽使喚，沒有耐心。」每每面對孩子的需要，雖想好好回應，更常出現的反應卻是想要發火，或想逃離現場，即便如此，還是努力撐住，細心處理孩子的日常，然而長期累積的壓力已讓玲玲媽媽喘不過氣。

兒盟育兒+社區據點，提供空間、育兒諮詢，陪伴幼兒照顧者。 圖／兒福聯盟 提供

兒盟提供免費托育資源 接住每個無助的幼兒照顧者

兒盟於1995年開始發展托育服務，在實務中發現多數嬰幼兒照顧者缺乏托育資源外，也需要育兒方式以及心靈支持陪伴。因此在2020年發展育兒＋方案，在各社區開立據點，提供親子互動遊戲與空間，並將整個育兒支持服務提前到孕期開始，針對初次育兒的新手家庭及弱勢家庭提供一對一育兒諮詢。透過教保老師及社工人員的家庭諮詢，陪伴照顧者一起面對育兒與家庭生活的大小事，以及策畫回應式照顧親職課程，讓孩子在遊戲和玩樂中成長，讓照顧者更了解孩子的需求。

兒盟目前在基隆、萬華、竹南、屏東、高雄桃源、台東、花蓮開設育兒+據點，服務將近500個家庭，預計持續把服務推廣到全國更多育兒資源不足的地區，並在基礎上規劃更多元在地的服務模式，讓「育兒＋」能陪伴各地的育兒家庭成長，成為照顧者與孩子的第二個家。

育兒是條相扶共行的長路，需要彼此扶持，才能快樂向前行。為了讓台灣每個孩子都能受到妥善照顧，讓照顧者都能安心生養，兒福聯盟正募集【社區育兒據點設立基金】，邀請大家立即行動>>https://lihi3.cc/jYqKD

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