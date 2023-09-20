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台南登革熱疫情嚴峻 未來兩周是關鍵

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
台南登革熱疫情嚴峻，未來2周是防疫關鍵期，希望在中秋前盡量壓制疫情。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，未來2周是防疫關鍵期，希望在中秋前盡量壓制疫情。記者劉學聖／攝影

南部登革熱疫情嚴峻，尤其是台南登革熱疫情將破8千例，衛福部疾管署副署長羅一鈞也進駐台南指揮登革熱防疫，地方衛生單位與國軍更是每天出動上百人到熱區進行全面消毒，雖然防疫動作十分積極，登革熱疫情還是沒有趨緩，疾管署表示，本土疫情出現之後台南市發現蠻多隱藏性孳生源，最近重點是空屋空地廢棄建築屋像是海沙屋，很多社區有屋後溝和天溝，堵塞後積水，現在防疫重點都是在這邊， 疫情有逐漸反轉已有多日沒有降雨，目前是防疫的關鍵期，希望大家再加把勁。

羅一鈞表示，台南上周新增病例數近2千例，他強調疫情不會一下消失，若能持續穩定下降，明顯低於9月水準，初步任務就算完成，未來2週是防疫關鍵期，希望在中秋前儘量壓制疫情，接下來就是維持中央與地方合作的常態模式。

台南登革熱疫情嚴峻，國軍出動上百位化學兵前往登革熱熱區進行清消。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，國軍出動上百位化學兵前往登革熱熱區進行清消。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，地方衛生單位出動上百人前往社區進行清消作業。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，地方衛生單位出動上百人前往社區進行清消作業。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，未來2周是防疫關鍵期，希望在中秋前盡量壓制疫情。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，未來2周是防疫關鍵期，希望在中秋前盡量壓制疫情。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，國軍出動化學兵進入屋內消毒。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，國軍出動化學兵進入屋內消毒。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，未來2周是防疫關鍵期，希望在中秋前盡量壓制疫情。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，未來2周是防疫關鍵期，希望在中秋前盡量壓制疫情。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，未來2周是防疫關鍵期，希望在中秋前盡量壓制疫情。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，未來2周是防疫關鍵期，希望在中秋前盡量壓制疫情。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，國軍出動上百位化學兵前往社區消毒。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，國軍出動上百位化學兵前往社區消毒。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，地方衛生單位前往社區進行清消作業，民眾無法待在屋內紛紛跑到戶外等待。記者劉學聖／攝影
台南登革熱疫情嚴峻，地方衛生單位前往社區進行清消作業，民眾無法待在屋內紛紛跑到戶外等待。記者劉學聖／攝影

疫情 登革熱 台南 羅一鈞

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