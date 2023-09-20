吃抗憂鬱藥造成突發聽力喪失 醫：機率低但仍應注意

近日三軍總醫院臨床藥學部研究團隊發現，憂鬱症患者服用常見的抗憂鬱藥物，可能導致「突發性感覺神經性聽力喪失」（SSNHL，俗稱耳中風）。其中，比起使用1至2種憂鬱症藥物的患者，同時使用4種抗憂鬱藥物的病患，更容易出現突發性聽力喪失的狀況，醫師在問診時應密切注意患者狀況。

三總研究團隊指出，服用抗憂鬱藥物如「選擇性血清素回收抑制劑」（SSRI）、「正腎上腺素與血清素回收抑制劑」（SNRI），以及「三環抗鬱劑」（TCA）與突發性聽力喪失有關，而這三款常見的抗憂鬱藥中，又以SNRI抗憂鬱藥物的使用較易發生。

突發性感覺神經性聽力喪失，是一種突發性的耳鼻喉科急症，通常只會有一耳出現症狀，確切病因不明。而有此症狀的患者，在72小時內的聽力將急速下降，並在發作時伴有耳鳴及暈眩症狀，若不儘速就醫治療，受損的聽力可能不易恢復。

對此，三軍總醫院藥師鍾佩珣強調，雖然吃抗憂鬱藥物可能會出現SSNHL的情形，但發生的風險其實非常低。同時鍾佩珣也表示，一般身心科醫師開立的藥物也多半只有1至2種，要真的開到4種不同的抗憂鬱藥物機率不高，只要正常用藥都無需太過擔憂。

不過若患者在服用抗憂鬱藥物後，發現短時間內聽力下降，且有出現頭暈等症狀，應盡速就醫告知醫師目前正在服用的藥物，以協助醫療人員進行迅速診斷及治療。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980