憂鬱症患者罹患乾癬風險增 服用抗憂鬱藥卻可降發生率

俗話說生理影響心理，心理影響生理，近期三軍總醫院臨床藥學部研究團隊發現，憂鬱症與乾癬之間，似乎存在著部分關聯性，得到乾癬機率比非憂鬱症的人來得高。不過，若患者確認罹患憂鬱症後，經身心科醫師診斷後服用抗憂鬱藥物，則又有機會減少罹患乾癬的風險。

乾癬又俗稱銀屑病，為一種不會傳染的慢性皮膚疾病，患處呈紅色脫屑斑塊貌並引發搔癢不適，且在發病後多難以治癒。除乾癬可能嚴重影響患者的生活品質外，患者也可能因臉上或其他部位的病灶明顯且容易脫屑的情形，而產生心理壓力、社交上的困擾或罹患憂鬱症。

三總臨床藥學部組長高立庭指出，研究結果顯示憂鬱症患者後續罹患乾癬的風險，比沒憂鬱症的人高出1.32倍，且憂鬱症患者無論男女都有可能罹患乾癬。對此，三總藥師顏秋蘭表示，研究中皮膚有出現乾癬症狀的患者，以最常見的尋常性乾癬為主。

然而，研究團隊也發現，若憂鬱症患者服用抗憂鬱藥物如「選擇性血清素回收抑制劑」（SSRI）或其他低劑量的抗憂鬱藥物，反而有助於降低患者罹患乾癬的機率。

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