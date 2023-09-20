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憂鬱症常合併飲食障礙難 患者流連各科難被察覺

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
三軍總醫院藥師顏秋蘭表示，憂鬱症患者若合併飲食障礙，不同科就診次數相較於無飲食障礙的憂鬱患者來得多。記者梅緣緣／攝影
三軍總醫院藥師顏秋蘭表示，憂鬱症患者若合併飲食障礙，不同科就診次數相較於無飲食障礙的憂鬱患者來得多。記者梅緣緣／攝影

三軍總醫院研究團隊今發表憂鬱症與飲食障礙相關性的研究結果，研究發現憂鬱症患者與沒有罹患憂鬱症者，出現飲食障礙以及自殺的風險，增加1.8倍。有飲食障礙的憂鬱症患者也容易在不同科別就診。呼籲各科門診醫師在問診時，也應多加留意患者是否可能合併有憂鬱症及飲食障礙的症狀。

台灣憂鬱症就醫人數居高不下，根據健保署統計，自2018年起，全台因憂鬱症就醫者已高達40萬人次。三軍總醫院臨床藥學部組長高立庭與三軍總醫院藥師顏秋蘭、鍾佩珣使用健保資料庫進資料分析，憂鬱症患者若合併飲食障礙，在門診就診數及門診費用上，皆比未患有飲食障礙的憂鬱症患者還要來得多。

三總研究團隊指出，相比無飲食障礙的憂鬱症患者平均就診6.8次，有飲食障礙的憂鬱症患者則為11次，其中又容易至家醫科、婦科、中醫等科別尋求醫療協助。此外，在研究中伴有飲食障礙的憂鬱症患者，除暴食及厭食外，也可見暴食與厭食都有的混合型個案。

顏秋蘭表示，生理與心理會互相影響，若看診時各科醫師能夠針對患者進行加強問診，就有機會盡早發現患者的憂鬱及飲食障礙等症狀，避免後續治療變棘手。

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憂鬱症 患者

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