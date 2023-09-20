台鐵中秋連假不加班危機暫緩 工會：接受王國材最大善意

《DailyView網路溫度計》昨（18）日在台北寒舍艾麗酒店發表「2023高齡友善調查」洞察報告，其中銀髮族租屋不易、行人地獄成為兩大痛點。活動也邀請新北市副市長朱惕之、台灣人壽董事長鄭泰克、大數據股份有限公司營運長蔣志薇、內政部營建署副署長徐燕興、交通部公路總局長陳文瑞、桃園市都市發展局長江南志、台中市政府交通局長葉昭甫、台灣人壽資深副總經理暨策略長葉栢宏、前國立台灣大學建築與城鄉研究所教授林建元、國立成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所系主任鄭永祥及紀錄片《不老騎士》導演華天灝等來賓蒞臨參與。

2023-09-20 14:20