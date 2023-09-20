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台鐵中秋連假不加班危機暫緩 工會：接受王國材最大善意

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華（左）、交通部長王國材（右）。圖／台灣鐵路工會提供
全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華（左）、交通部長王國材（右）。圖／台灣鐵路工會提供

全國火車駕駛產業工會日前號召動員，擬在中秋節、國慶日依法休假「不加班」，全台逾九成九司機員亦完成參與連署，日前也遞交台鐵局。火產工會等單位與交通部長王國材今天協商，雙方達成共識；工會表示接受部長最大善意，宣布暫緩中秋不加班行動。

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法在員工權益等部分內容，發出動員令，宣示要在9月29日中秋節、10月10日國慶日不加班，台鐵連假疏運面臨停擺危機。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，針對台鐵行車安全和司機員駕駛安全，交通部長王國材釋出最大善意，工會接受部長誠意，暫緩中秋節不加班行動。

台灣鐵路工會秘書長吳長智說，交通部長王國材承諾成立行車安全委員會邀請司機員加入，對行車安全做出最大的保障，對於新進車輛缺失，要求原廠儘速完成缺失改善，自主津貼法制絕不影響目前機制。

中秋節 交通部長 加班 王國材

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