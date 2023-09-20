中秋連假下周將至 中華郵政快捷不打烊

下周3天中秋連假（9月29日至10月1日）將至，中華郵政今天指出，連假期間，郵政快捷郵件照常投遞；不過，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

中華郵政表示，今年中秋連假期間，停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，惟為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全之郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

另外，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（桃園市大園區航勤北路18號），亦提供收寄國際快捷郵件服務。不過，美國、歐盟27國、香港及日本郵政，強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區國際快捷商品類郵件，請於營業日再至各局交寄。

中華郵政提醒，郵局設於全國各地i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。