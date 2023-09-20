「綠燈你根本過不了！」台灣人壽董事長鄭泰克談行人地獄：活得夠久都會遇到

image source:示意圖／pexels

文／姜雅馨

台灣人壽與大數據股份有限公司旗下數據內容平台《DailyView網路溫度計》昨（18）日在台北寒舍艾麗酒店發表「2023高齡友善調查」洞察報告，其中銀髮族租屋不易、行人地獄成為兩大痛點。

活動也邀請新北市副市長朱惕之、台灣人壽董事長鄭泰克、大數據股份有限公司營運長蔣志薇、內政部營建署副署長徐燕興、交通部公路總局長陳文瑞、桃園市都市發展局長江南志、台中市政府交通局長葉昭甫、台灣人壽資深副總經理暨策略長葉栢宏、前國立台灣大學建築與城鄉研究所教授林建元、國立成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所系主任鄭永祥及紀錄片《不老騎士》導演華天灝等來賓蒞臨參與。

台灣人壽董事長鄭泰克自嘲是高齡生！行人地獄有感：有很大改進空間

台灣人壽董事長鄭泰克致詞時表示，跨年齡、跨世代、跨領域及產官學齊聚一堂，大家都非常關心高齡社會問題，也代表我們朝社會友善城市邁進一步，他也自嘲自己是名符其實的高齡生，每天早上五點起床、養成運動習慣，卻發現學校、運動場所附近車速讓人心驚膽跳，「如果大家活的夠久都會碰到這種情形，當你有一天行動比較遲緩的時候，現在的綠燈你根本過不了，常常看到很多比如說行動比較遲緩的長者，真的非常非常辛苦，尤其在天剛亮或天還沒亮的時候，車行的速度真的非常非常快」。

鄭泰克舉例，因應台灣特殊氣候打造的騎樓，路面通常高高低低、材質不同，坐輪椅的長輩就需要走出人行道再回到騎樓內，有些路面較滑的地板也很危險，「這就表示我們都有很大的改進空間」，他也認為老屋沒有電梯容易促使長者不願出門，對於健康、生活均有負面影響。

▲台灣人壽董事長鄭泰克

image source:《DailyView網路溫度計》

「5人就有1人是長者！」新北市副市長朱惕之談社會住宅、日照中心、運動健康重要性

新北市副市長朱惕之分享「5個國人就有1個是65歲以上長者」，但都市軟硬體仍有改善空間：以居住方面來說，新北市藉由多元化社會住宅方案，配合中央營建署、住都中心（國家、政府住宅及都市更新中心）興建、營運社會住宅，「透過多元回饋方式提供公共設施，轉換成為社會住宅，由公辦都更的方式，當然也做包租代管」。朱惕之透露，自今（19）日起，針對65歲以上新北市長者，只要符合抽社會住宅條件，未來住進社會住宅便可以住到終老，減少長輩搬家又能健康快樂、安全安穩居住。

今年新北市政府在29區各角落成立80家日照中心，家中有長輩的年輕人在白天外出上班時，長輩可以到日照中心共享時光，年輕人晚上下班回家，長輩再回到家中團聚，未來希望進一步在社區公共服務空間建置日照中心，讓居住公寓的長輩更加安全方便。此外，長者隨著年齡增加，需要醫療資源服務，新北市政府與13家醫院建立「失智共照中心」，「65歲以上長者或者是中年人，包含我自己在內，我們要為自己的未來來去想，要怎麼樣健健康康的，不要成為下一代的負擔，而是我們可以自己照顧好自己」。

朱惕之表示，新北市除了現有國民運動中心，還有微型運動中心「運動據點2.0」，讓長輩可以就近出來游泳、走跑步機、跳韻律舞，近期推動「動健康4.0」建立121條步道，長輩出門也有更多空間踏青，過去十幾年也針對騎樓、人行環境改善、溝通學校圍牆退縮並創造人行空間，「看見民眾需求就是我們政府要做的事情」。

▲新北市副市長朱惕之

image source:《DailyView網路溫度計》

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://dvi.pse.is/57yrmg

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！