基北北桃環保合作 垃圾收運資訊將同步發布

「基北北桃環保交流合作平台」日前推動「打擊廢棄物跨域非法棄置」已有成效，近日四市再度決議「垃圾收運訊息同步發布機制」，未來如遇颱風、豪雨或停班課等特殊狀況時，四市將即時在同一時間共同發布垃圾收運訊息，避免民眾因為生活、工作地點不同，產生資訊落差。

新北環保局長程大維表示，近年全國廢棄物非法濫倒案件屢見不鮮，新北執行非法棄置剩餘土石方稽查取締計畫即黑蝙蝠專案，強力查緝環保犯罪，自2023年1月至8月共計攔查可疑車輛149車次、告發113件。

另為遏止不肖業者跨域非法棄置，基北北桃四市環保局創建「即時通報稽查聯繫管道」，透過第一時間通報，棄置地縣市可立即針對清運車輛行經路線及棄置地點加強查處。

去年與基隆合作破獲的集團性非法棄置案例，案件之初由基隆市復興派出所員警發現位於七堵區華新一路某處道路及邊坡遭棄置大量廢棄物，經通報基隆環保稽查員破袋稽查，內容包含廢木材、塑膠管線、漁網、磚瓦石塊、紙張等，隨即調閱監視器影像發現可疑車輛，但車牌卻遭遮掩無法辨識。

經跨域聯繫新北環保局合作調查，發現該廢棄物內容物與新北曾查獲的棄置案件有相同物品，最終兩市環保局共同將本案移請保七總隊偵辦。

程大維表示，跨域合作可整合情資，提升破案率，如今基北北桃成立「即時通報稽查聯繫管道」勢必能更緊密合作；本次會議中四市環保局更詳細研商共同攔查的作業程序，以杜絕環保犯罪集團的不法行為。

這次更針對與民眾生活密切相關的垃圾收運訊息，本次會議更決議如遇颱風、豪雨或停班課等特殊狀況時，四市將即時在同一時間共同發布垃圾收運訊息，避免產生資訊落差，兼顧基北北桃共同生活圈民眾的安全與垃圾交付權益。