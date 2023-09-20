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注意！國道6號防災演練 9月21、26日這路段日間封閉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為進行國道6號防災演練，９月21、26日上午11時至下午5時將封閉東行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道。記者賴香珊／攝影
為進行國道6號防災演練，９月21、26日上午11時至下午5時將封閉東行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道。記者賴香珊／攝影

為強化國道6號隧道救災工作，高公局預計明天（21日）、26日（二）2天上午11時至下午5時，將封閉國道6號東行線國姓交流道（17K）至愛蘭交流道（29K），沿線入口匝道也封閉，駕駛人屆時請遵守交通管制導引改道，以保行車安全。

高速公路局中區工程養護分局指出，國道6號全長約37公里，沿途設有國姓1、2號隧道及埔里隧道，其長度分別約2.5公里、0.5公里及1.3公里，為加強天然災害救災工作，明天及本月26日於舉行緊急應變、救災與病患後送等演練。

而「國道六號國姓－愛蘭交流道防災演練」將分別於21、26日上午11時至下午5時，時間為6小時，屆時將封閉國道6號東行線國姓交流道至愛蘭交流道區段，該路段國姓交流道東行入口匝道也將一併封閉。

高公局提醒，防災演練期間欲行駛國道6號東行線須配合改道，利用台14線為替代道路，可隨時注意該國道公路資訊可變標誌顯示，或可撥打168、1968及收聽警廣，或上高速公路局全球資訊網https://www.freeway.gov.tw/，以瞭解最新封閉路況。

為進行國道6號防災演練，９月21、26日上午11時至下午5時將封閉東行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道。記者賴香珊／攝影
為進行國道6號防災演練，９月21、26日上午11時至下午5時將封閉東行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道。記者賴香珊／攝影

國道 高速公路

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