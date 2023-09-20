一天藥品調劑量逾3萬筆 北榮藥劑部引進電子紙智慧系統

新冠肺炎疫情趨緩，後疫情時代，醫院門診、病房病人明顯增加，如今不僅缺少護理人力，藥劑師也面臨短缺問題。為降低藥劑師工作量，提升病人用藥安全，台北榮總藥劑部最新引進以電子紙智慧顯示系統，取代傳統人工編輯藥品標籤，並在智慧調劑台加入亮燈導引、語音提示、彩色電子標示藥名及警示圖示，避免調劑錯誤，減輕藥師工作負荷，大幅提升管理效能。

經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）今天在台北榮總舉辦「智慧醫療解決方案成果展」，整合我國智慧顯示應用系統與技術，展現創新顯示科技與智慧醫療場域結合全新樣貌，建立我國智慧醫療場域典範，期能增加顯示科技在智慧醫療產業應用的能見度，達到快速拓展國際市場目標。

北榮設有3127張病床，每日門診病人近1萬人，每日藥品調劑量高達3萬6500筆，需管理將近5000種藥品。北榮副院長侯明志表示，這次與SDIA合作，將顯示科技導入藥學部，運用於藥品倉儲管理、智慧調劑系統及智慧，藥車等管理流程。北榮追求卓越，在智慧醫療領域的智慧醫院獲得全認證，致力於節能減碳、綠色管理、永續經營，精進醫院管理更有效率、更安全，提升病人用藥安全。

北榮藥劑部主任張豫立說，由智慧藥車管理住院病人藥品，電子紙標籤可及時獲取病人最新使用藥品資訊，取代人工重覆黏貼標籤紙張，節省紙張成本並縮短作業時間，大幅提升管理效能及取藥正確性，讓藥師能專注藥事品質，提供最安全的用藥服務。

北榮積極新技術，以優質醫療守護民眾健康。台北榮總副院長、智慧醫療委員會執行長李偉強說，透過與ICT產合作，讓醫療與科技結合，協助診斷、精進流程、提升效率，減少同仁工作負擔，電子紙特性為省電、低耗能、不傷眼，實踐ESG及推動淨零碳排的一大助力。

經濟部工業局組長陳國軒指出，台灣醫療品質聞名全球而顯示器產業是台灣僅次半導體的第二大科技產業，期能透過強強聯手，結合我國顯示科技與醫療領域的優勢，持續提升我國醫療品質，拓展國際市場。

SDIA吳志毅會長表示，SDIA一直以來致力於結合產官學研各界能量，鏈結面板、零組件、軟體、系統整合與服務應用之跨產業資源，發展具競爭力的智慧顯示解決方案，導入醫療場域實證，本次台北總與元太科技的合作，即是結合場域需求與智慧醫療解決方案的最佳跨域合作案例。