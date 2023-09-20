聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋連假國五、蘇花改28日開始壅塞 尖峰時段車流5倍
今年中秋連假從9月29日到10月1日，高速公路局估計，大量遊客將湧入東部，連假前一天28日上午9時起，國道五號南下出現大量車潮，車流量是平時的5倍以上；公路總局也預估，28日蘇花路廊南下車潮將破萬輛，29日1萬5500量到達高峰。
高公局根據大數據資料研判，9月28日上午9時到午夜0時、29日上午5時到下午4時、30日上午6時到下午3時，國5南下南港到頭城將壅塞；30日上午11時到午夜0時、10月1日上午9時到下午9時，北上宜蘭到坪林車多。以上時段車速將低於每小時40公里，尖峰時車流量為平時5到7倍。
高公局將在以下時段封閉國5石碇、坪林南向入口，改為大客車專用：9月29日凌晨0時到中午12時、30日上午5時到中午12時；另外於30日、10月1日下午1時到6時，開啟蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北上高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。
公路總局預估，9月28日連假前一天蘇花路廊就將出現1萬1200輛南下車次，29日是南下車流高峰，全日約為1萬5500輛，從上午6時起湧現，尖峰時段每小時車流約1020輛，中午過後可能緩解；北返車潮預計在10月1日上午10時湧現，全日1萬4700輛，下午7時後緩解。
公路總局規畫在尖峰時段實施大客車優先通行，開放遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩，同時將在以下時段實施車種管制，雙向禁止21公噸以上大貨車通行蘇花路廊（台9線與台9丁線蘇澳至崇德）：9月29日上午5時到下午5時、30日上午7時到下午1時、10月1日中午12時到下午6時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言