快訊

座落裕隆城…史上最大誠品開箱！打造1.9萬坪書香微型城市 亮點搶先看

活生生遭高溫「火化」！苗栗煉鋼廠工人墜落電爐鐵水 2天後才撈起遺骸

藍揭蛋商混用國產、巴西液蛋「賣給退輔會」 流入八德榮家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假國五、蘇花改28日開始壅塞 尖峰時段車流5倍

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
高公局估計，中秋連假國道5號28日上午9時起南下將出現大量車潮，車流量是平時的5倍以上。本報資料照片
高公局估計，中秋連假國道5號28日上午9時起南下將出現大量車潮，車流量是平時的5倍以上。本報資料照片

今年中秋連假從9月29日到10月1日，高速公路局估計，大量遊客將湧入東部，連假前一天28日上午9時起，國道五號南下出現大量車潮，車流量是平時的5倍以上；公路總局也預估，28日蘇花路廊南下車潮將破萬輛，29日1萬5500量到達高峰。

高公局根據大數據資料研判，9月28日上午9時到午夜0時、29日上午5時到下午4時、30日上午6時到下午3時，國5南下南港到頭城將壅塞；30日上午11時到午夜0時、10月1日上午9時到下午9時，北上宜蘭到坪林車多。以上時段車速將低於每小時40公里，尖峰時車流量為平時5到7倍。

高公局將在以下時段封閉國5石碇、坪林南向入口，改為大客車專用：9月29日凌晨0時到中午12時、30日上午5時到中午12時；另外於30日、10月1日下午1時到6時，開啟蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北上高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。

公路總局預估，9月28日連假前一天蘇花路廊就將出現1萬1200輛南下車次，29日是南下車流高峰，全日約為1萬5500輛，從上午6時起湧現，尖峰時段每小時車流約1020輛，中午過後可能緩解；北返車潮預計在10月1日上午10時湧現，全日1萬4700輛，下午7時後緩解。

公路總局規畫在尖峰時段實施大客車優先通行，開放遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩，同時將在以下時段實施車種管制，雙向禁止21公噸以上大貨車通行蘇花路廊（台9線與台9丁線蘇澳至崇德）：9月29日上午5時到下午5時、30日上午7時到下午1時、10月1日中午12時到下午6時。

公路總局估計，29日將出現中秋連假蘇花路廊南下最大車潮，全日約為1萬5500輛。圖／宜蘭縣警局提供
公路總局估計，29日將出現中秋連假蘇花路廊南下最大車潮，全日約為1萬5500輛。圖／宜蘭縣警局提供

連假 蘇花路廊 車潮 蘇花改

延伸閱讀

台灣高鐵國慶連假再加開6班次 22日凌晨0時起開賣

中秋連假天氣 粉專：低壓帶將籠罩台灣 颱風生成難度高

合歡山暗空公園受紅光影響 公路總局遷移電子看板

台中港尾橋改建遲1年未通車…民怨難出入 高公局：年底完工

相關新聞

基北北桃環保合作 垃圾收運資訊將同步發布

「基北北桃環保交流合作平台」日前推動「打擊廢棄物跨域非法棄置」已有成效，近日四市再度決議「垃圾收運訊息同步發布機制」，未...

中秋專案查燒烤餐廳 竟有「麻糬過期逾1年」仍擺倉庫

食藥署今公布「112年度中秋複合式專案」，查出2家業者存放過期食品，連鎖燒烤業者「野村炭火 燒肉嘉義店」竟被發現有去年6...

護理師出現離職潮 國民黨團將推動修法提高待遇

國民黨團今舉辦記者會，盼解決護理師離職潮問題。立委林為洲提出三點建議，包括提高護理師待遇；擬定修法計畫將護病比降為1比1...

注意！國道6號防災演練 9月21、26日這路段日間封閉

為強化國道6號隧道救災工作，高公局預計明天（21日）、26日（二）2天上午11時至下午5時，將封閉國道6號東行線國姓交流...

一天藥品調劑量逾3萬筆 北榮藥劑部引進電子紙智慧系統

新冠肺炎疫情趨緩，後疫情時代，醫院門診、病房病人明顯增加，如今不僅缺少護理人力，藥劑師也面臨短缺問題。為降低藥劑師工作量...

光電場積水養蚊？ 專家：人口密度是傳播關鍵

登革熱疫情延燒，台南市病例已逼進8000大關，資深媒體人黃揚明在網路節目上指出，台南、高雄十多年來用了很多方式對付病媒蚊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦