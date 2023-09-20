中秋連假國五、蘇花改28日開始壅塞 尖峰時段車流5倍

今年中秋連假從9月29日到10月1日，高速公路局估計，大量遊客將湧入東部，連假前一天28日上午9時起，國道五號南下出現大量車潮，車流量是平時的5倍以上；公路總局也預估，28日蘇花路廊南下車潮將破萬輛，29日1萬5500量到達高峰。

高公局根據大數據資料研判，9月28日上午9時到午夜0時、29日上午5時到下午4時、30日上午6時到下午3時，國5南下南港到頭城將壅塞；30日上午11時到午夜0時、10月1日上午9時到下午9時，北上宜蘭到坪林車多。以上時段車速將低於每小時40公里，尖峰時車流量為平時5到7倍。

高公局將在以下時段封閉國5石碇、坪林南向入口，改為大客車專用：9月29日凌晨0時到中午12時、30日上午5時到中午12時；另外於30日、10月1日下午1時到6時，開啟蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北上高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。

公路總局預估，9月28日連假前一天蘇花路廊就將出現1萬1200輛南下車次，29日是南下車流高峰，全日約為1萬5500輛，從上午6時起湧現，尖峰時段每小時車流約1020輛，中午過後可能緩解；北返車潮預計在10月1日上午10時湧現，全日1萬4700輛，下午7時後緩解。