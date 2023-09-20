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台灣高鐵國慶連假再加開6班次 22日凌晨0時起開賣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵國慶連假再加開6班次，22日凌晨0時起開賣。示意圖。本報資料照片
台灣高鐵國慶連假再加開6班次，22日凌晨0時起開賣。示意圖。本報資料照片

迎接雙十國慶4天連假，加強服務返鄉出遊旅客，台灣高鐵公司今天表示，將再加開6班次列車（南下4班、北上2班），再加開各車次22日凌晨0時起開放購票。

高鐵公司統計，今年國慶假期疏運期間，共加開190班次列車（南下84班、北上106班），總計6天提供1057班次列車的旅運服務。

高鐵公司提醒，因部分車次車站到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），請旅客留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

另外，欲搭乘自由座旅客，可利用高鐵企業網站或台灣高鐵App車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次自由座車廂配置資訊。

高鐵

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