台灣高鐵國慶連假再加開6班次 22日凌晨0時起開賣

新冠疫情趨緩，我國國境也解封，入出境旅客人數大增，但通關除了要留心不得攜帶肉類製品外，也要注意洗錢防制法、入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法等規定，曾有銀樓小開帶30公斤黃金、日本人為買房帶5千多萬日幣現鈔、還有人帶了一只超過300萬元的Richard MilleI高級限量手表，入境卻走免申報「綠線」櫃臺，通通遭沒入。 不少人不甘損失慘重提行政訴訴訟，想拿回被沒入的高額現金、黃金、寶石等財物，但根據近年訴訟結果，幾乎沒有勝訴的機率。法界人士指出，相關法規中的一項特點，是法院幾乎不會判決勝訴的最大原因。...

2023-09-20 11:00