台灣高鐵國慶連假再加開6班次 22日凌晨0時起開賣
迎接雙十國慶4天連假，加強服務返鄉出遊旅客，台灣高鐵公司今天表示，將再加開6班次列車（南下4班、北上2班），再加開各車次22日凌晨0時起開放購票。
高鐵公司統計，今年國慶假期疏運期間，共加開190班次列車（南下84班、北上106班），總計6天提供1057班次列車的旅運服務。
高鐵公司提醒，因部分車次車站到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），請旅客留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。
另外，欲搭乘自由座旅客，可利用高鐵企業網站或台灣高鐵App車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次自由座車廂配置資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言