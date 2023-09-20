梁靜如給「勇氣」？墓園前賣烤魷魚、燒酒螺 網直呼：正宗祖傳三代

台灣有很多真正的美味藏在路邊攤！日前有一名網友發文表示，他看到有一位老闆把賣烤魷魚小攤，直接擺在墳墓前賣，引發網友熱議，驚呼「一邊祭祖，一邊做生意」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文「這位賣烤魷魚的老闆，你的勇氣是梁靜如給的嗎？」從照片中可見在一座墓園前，夜裡有一攤賣烤魷魚、燒酒螺的小攤，直接將攤位擺在墳墓前面做起生意來，讓他不禁有一陣涼風吹過的感覺。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「這樣才不會太熱啊！自然涼欸」、「我覺得買烤魷魚的勇氣更佳」、「一個敢賣，一個敢買」、「祖傳秘方，技術人員現場指導」、「祖傳烤魷魚，現場教授」、「正宗祖傳烤魷魚，不信可以來博杯」、「祖傳三代，第一代在後面」、「一菜傳三代！人走菜還在」。

不過也有網友認為，「墳墓沒那麼可怕啦，小時候就有住過墳場旁的貨櫃屋了，偶爾還會跟父母買鹽酥雞坐在墳墓上面吃，會覺得害怕都是被恐怖片影響的，最可怕終究還是地球上的生物啊！」

還有了解歷史的網友指出「背後除了故事，還有家族」，其實此墓為「高雄地方名人陳中和之墓」、「是高雄醫學大學附設中和紀念醫院，此墓園就是陳中和墓園，列為古蹟」、「墓園旁是捷運出口，座落在高雄數一數二大馬路『中正路』旁，這墓園列為古蹟，當地人都是當公園在運動休閒」。