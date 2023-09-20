周六關注它發展趨勢 賈新興：生成颱風機率不高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，觀察周六熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高，並觀察9月底東北季風的影響。

近期天氣部分，賈新興說，今天午後桃園以南有零星短暫陣雨，明天山區午後有零星短暫雨，周五受微弱東北風影響，周五至周六新竹以南山區午後有零星短暫雨，周五夜間至周六清晨宜花亦有局部短暫雨。

賈新興表示，周日至下周二午後苗栗以南山區有零星短暫雨，下周二深夜至下周三清晨台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，下周三午後嘉義以南有零星短暫雨。

9月29日下周五就是中秋節。賈新興說，下周四午後嘉義以南有零星短暫雨，深夜至下周五清晨花東沿海及恆春半島有零星短暫雨。下周五受微弱東北風影響，午後基隆、北海岸、宜花東及苗栗以南有局部短暫雨。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。