快訊

清晨到深夜都能逛！新店裕隆城3.3萬坪賣場今起試營運 擁250個品牌

李玟「婚後協議」曝光 Bruce結婚5年就偷吃、拒賠6億豪宅

MLB／大谷翔平完成手肘手術了！明年球季不缺席 目標2025年再現二刀流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周六關注它發展趨勢 賈新興：生成颱風機率不高

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
歐洲系集模式預測未來10天TD／TS侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
歐洲系集模式預測未來10天TD／TS侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興臉書表示，觀察周六熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高，並觀察9月底東北季風的影響。

近期天氣部分，賈新興說，今天午後桃園以南有零星短暫陣雨，明天山區午後有零星短暫雨，周五受微弱東北風影響，周五至周六新竹以南山區午後有零星短暫雨，周五夜間至周六清晨宜花亦有局部短暫雨。

賈新興表示，周日至下周二午後苗栗以南山區有零星短暫雨，下周二深夜至下周三清晨台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，下周三午後嘉義以南有零星短暫雨。

9月29日下周五就是中秋節。賈新興說，下周四午後嘉義以南有零星短暫雨，深夜至下周五清晨花東沿海及恆春半島有零星短暫雨。下周五受微弱東北風影響，午後基隆、北海岸、宜花東及苗栗以南有局部短暫雨。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

歐洲系集模式預測9月23日熱帶性低氣壓侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
歐洲系集模式預測9月23日熱帶性低氣壓侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

賈新興 嘉義 恆春 颱風

延伸閱讀

觀察周日熱帶性低氣壓發展趨勢 賈新興曝成颱機率

未來10天秋高氣爽 賈新興：9月下旬中南部開始進入乾季

周末這兩地注意較大雨勢 賈新興：未來10天無颱風生成

好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定中旬至月底降雨偏少

相關新聞

第一手開箱！林俊傑爽拿iPhone 15 Pro Max曝使用心得 萬人朝聖超羨慕

蘋果（Apple）全新手機iPhone 15將在22日正式開賣，不過現在下訂iPhone 15 Pro系列要等到11月才能拿到，但現在已有不少YouTuber 如Joeman 搶先開箱，就連藝人都忍不住提前秀出第一手新機照，讓粉絲超羨慕。

窺探解嚴前後的藝文理想象徵 為何他們要「呼叫阿才」？

8月底，一群藝文人士發起「呼叫阿才」活動，分別在台北和台東舉辦紀念會，宣誓要一起「以阿才的姿態守護台灣」。究竟阿才是誰，又做了什麼事，讓他彷彿變成一個時代的象徵，吸引藝文圈跨時代追隨？

周六關注它發展趨勢 賈新興：生成颱風機率不高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，觀察周六熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高，並觀察9月...

離登機剩15分鐘！她堅持去買星巴克遭夫放生…冷戰一周問：我是混蛋嗎？

美國一對夫妻日前搭飛機去探望女兒，在距離登機前僅剩15分鐘的情況下，妻子卻堅持要去另一棟航廈買星巴克，而在登機時間截止時，遲遲等不到妻子，丈夫也不斷拜託地勤人員延後時間，最後決定放生妻子，要她買下一個航班機票，再與他會合。

持續炎熱 周五起略降溫 專家：下周可能東北季風影響到中秋

持續受到太平洋高壓外圍東南到偏南風影響，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今明兩天注意山區午後發展擴散的熱對流雷雨影響。

花蓮凌晨2時19分規模3.5地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨2時19分，在花蓮縣政府西南方30.1公里，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏規模3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦