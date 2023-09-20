持續炎熱 周五起略降溫 專家：下周可能東北季風影響到中秋

持續受到太平洋高壓外圍東南到偏南風影響，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今明兩天注意山區午後發展擴散的熱對流雷雨影響。

吳聖宇說，這兩天因為水氣略增多，午後雷雨的發展可能會稍微旺盛一點，預報資料來看大部分的降雨還是落在山區。不過，局部近山區的平地也有機會受影響，尤其是在大台北一帶。午後外出建議帶雨具，到山區活動小心午後雷雨的情況。

白天各地溫度偏高，西半部地區高溫普遍可到33-34度甚至更高。吳聖宇說，因為風向變得有些偏南，暖空氣的勢力變強，昨天已經有不少地方出現了35-36度高溫，今明兩天還是有出現較高溫度的機會。東半部地區高溫相對低一點，但也有31-33度。

吳聖宇表示，夜晚清晨受到輻射冷卻作用，空曠地區低溫在22-24度左右，日夜溫差變化仍然比較大，早出晚歸要留意溫差的變化。

吳聖宇說，周五開始到周末，因為北邊大陸高壓前緣靠近，加上菲律賓東方海面低壓區建立，台灣附近風向轉變為東北風到偏東風，而且風速逐漸增強，天氣型態會有些改變。

他表示，東北到偏東風迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島一帶一整天有出現局部短暫陣雨機會，背風側新竹以南山區午後仍有局部熱對流雷雨，周末假期要到山區活動的朋友仍要留意。

周五到周末溫度方面，因為風向改變，桃園以北到東半部地區高溫會往下降，周末下降的情況比較明顯，白天高溫有機會降到30度上下。新竹以南地區溫度仍然較偏高，高溫還是可以來到31-33度左右。夜晚清晨低溫變化不大，配合輻射冷卻作用，空曠地區低溫大致在21-23度間，日夜溫度變化還是有些明顯。

吳聖宇說，下周目前來看仍是維持北邊有大陸高壓，南邊有低壓區發展的環境，台灣附近維持東北到偏東風影響，尤其下周四之後北邊大陸高壓南下幅度加大，可能有東北季風南下的機會，並且持續影響到下周五之後的中秋假期。

他表示，下周可能是迎風面有局部短暫陣雨，背風面有局部午後雷雨的天氣型態。後半周東北風增強，迎風面地區的降雨還有可能增多一些。

至於台灣南邊低壓區內的擾動發展，吳聖宇說，預報變化還是滿大的，每一輪預報的結果都有些不同，顯示模式的掌握度還是不好，後續結果還要再觀察。等到有實際擾動發展出來再看，才會比較準確一些。