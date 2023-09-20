高溫上看36度 吳德榮：下周有多個熱帶擾動活動跡象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；近山區午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨的機率。今天北部23至35度、中部24至34度、南部23至36度、東部21至35度。

他說，周五、周六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，無冷空氣；迎風面北台灣雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，其他地區晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨，白天仍偏熱。

吳德榮表示，周日至下周二東半部水氣漸增，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨。