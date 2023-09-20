聽新聞
test
0:00 / 0:00
高溫上看36度 吳德榮：下周有多個熱帶擾動活動跡象
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；近山區午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨的機率。今天北部23至35度、中部24至34度、南部23至36度、東部21至35度。
他說，周五、周六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，無冷空氣；迎風面北台灣雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，其他地區晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨，白天仍偏熱。
吳德榮表示，周日至下周二東半部水氣漸增，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨。
吳德榮說，各國模式模擬第8至10天（27至29日）西北太平洋有多個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置持續調整中，且不同模式間的差異仍大，代表有很大的不確定性，實在不宜輕率推論「颱風擾中秋」或「連假天氣」，應耐心觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言