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高溫上看36度 吳德榮：下周有多個熱帶擾動活動跡象

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高溫上看36度 吳德榮：下周有多個熱帶擾動活動跡象

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今明兩天各地晴朗，白天偏熱。本報資料照片
今明兩天各地晴朗，白天偏熱。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；近山區午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨的機率。今天北部23至35度、中部24至34度、南部23至36度、東部21至35度。

他說，周五、周六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，無冷空氣；迎風面北台灣雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，其他地區晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨，白天仍偏熱。

吳德榮表示，周日至下周二東半部水氣漸增，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨。

吳德榮說，各國模式模擬第8至10天（27至29日）西北太平洋有多個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置持續調整中，且不同模式間的差異仍大，代表有很大的不確定性，實在不宜輕率推論「颱風擾中秋」或「連假天氣」，應耐心觀察。

歐洲（ECMWF，左圖）及美國（GFS，右圖）模式，29日20時模擬圖顯示，西北太平洋有多個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置不斷調整，且差異大，需持續觀察。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF，左圖）及美國（GFS，右圖）模式，29日20時模擬圖顯示，西北太平洋有多個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置不斷調整，且差異大，需持續觀察。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 專欄

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