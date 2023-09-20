健康你我他／運動積少成多 找回翩翩蝴蝶身材

「要運動！快運動！多多運動！和我去公園慢跑或散步吧。和我去郊外走走吧。」先生常常提醒我，邀我一起去運動，但我總是以工作及家務太忙為由婉拒，讓先生頗為失望。

最近先生更加大勸勉的力道，白目地譏笑：「妳已從婀娜多姿的美少女，變成肥肚油腸的歐巴桑，水蛇腰變成水桶腰，身材逐漸走鐘，妳不在乎嗎？不煩惱嗎？」持續刺激、鼓勵我去運動，但我還是無動於衷。

事實上，我當然很想保持好身材，也相信不停的工作及做家事，多少可以用勞動取代運動，但是兩者終究不一樣。勞動含有操勞的意味，身體無法自然放鬆，做太多或太久，只會換來一身累。運動可以依興趣、體力、心情自由決定，沒有束縛，也不會有壓力。

大半輩子都為了先生、孩子而忙，現在孩子長大了，家中少了經濟壓力，家務也變少，空閒時間則變多了。如何分配及兼顧勞動與運動的時間，應該是我最需要克服及改變的課題。

我想從最基本的日常生活做起，例如近距離的往返，就用快走取代搭車；洗碗、洗衣時，可以練一練簡單的深蹲；假日不再賴床，和先生走出戶外；運動積少成多，勞動家務不耽擱，讓翩翩花蝴蝶也有健康的硬翅膀。