蛋黃酥鈉、磷、鉀含量高 腎臟病友宜少吃

中秋佳節送禮自用兩相宜的月餅，恐讓腎臟疾病的患者暴露在「高油」、「高熱量」、「高磷鈉鉀」的風險中。蛋黃酥一顆熱量約460大卡，且鈉、磷、鉀的含量可能會突破腎病患者的飲食建議上限。

台灣被稱為「洗腎王國」，據統計，2022年全台約45萬人，被診斷為初期慢性腎臟病。為避免民眾罹患高血壓及腎臟等疾病，衛生福利部國民健康署建議，一般成人每日的鈉攝取量不宜超過2400毫克，腎臟病患者則為1200至2000毫克左右。中秋常見的糕點如蛋黃酥、棗泥月餅、芋頭酥等，其營養素磷、鈉、鉀的含量高，腎臟病患者容易一吃就超標。

常見的蛋黃酥，每100克熱量為461大卡，鈉含量196毫克、鉀含量327毫克、磷含量354毫克。一般人每日會攝取1000至2000毫克的磷，但洗腎患者磷的每日攝取量，不能超過1000毫克。如果吃一到兩顆蛋黃酥又搭配正常飲食，磷很容易就超過每日攝取建議。

開業腎臟科醫師王介立表示，腎臟病患者的排磷的功能較差，血磷高就會累積毒性，容易出現腎性骨病變，並增加血管鈣化與罹患心血管疾病風險。建議腎臟病患者應採取「低磷飲食」，磷與蛋白質的比例「磷（毫克）／蛋白質（公克）」應低於15。

王介立表示，雖然月餅等糕餅類也同為加工食品，熱量高營養素又不多，但若一般民眾及輕中度腎臟病患者考量節日應景吃一、兩顆月餅，不會有太大問題。