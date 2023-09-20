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缺乘客 缺司機 國光、統聯聯合排班

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯合排班。本報資料照片
統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯合排班。本報資料照片

因應人力不足及載客率不佳，統聯客運與國光客運昨起針對「台北－屏東」、「台北－彰化」、「台北－員林」等六條國道客運路線聯合排班，平日周一至周四及周六以國光客運班次為主，周五及周日假日疏運需求較高，則由兩家業者共同營運，這也是首次有客運業者正式向監理所提出聯合排班申請。

疫情衝擊，國道客運搭乘率持續下降，加上駕駛人力不足，不少路線去年以來陸續縮減。根據交通部公路局統計，今年上半年國道客運客運量約為二四八一萬人次，僅為疫情前、二○一九年四○三六點九萬人次的六成，總路線數也從疫情前的一八八條減為一六九條。

公路局表示，這次是首次有業者正式向監理所提出計畫核備。申請的路線都是長途且營運已久，近年可能因為高鐵等運具轉移搭乘率，長程也無法靠月票提升運量。

至於缺工問題，公路局截至目前已媒合五百多名駕駛，仍有兩千多名缺額，需仰賴多方面協助。

統聯客運表示，月票對長途路線無幫助，加上相同路線，兩家業者同時開班，平均每班搭乘人數僅個位數，因此決定改聯合排班，總班次雖有減少，但對民眾影響不大，目前先朝這六路線實施，未來也不排除擴大至其他路線。若有民眾已提早預購車票或購買套票，可持原車票辦理退票，免扣手續費。

國道客運 疫情 國光客運

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