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5天內不治 登革熱上周再奪3命

聯合報／ 記者李青縈鄭惠仁李文德／連線報導
登革熱疫情嚴峻，上周新增二○一六例登革熱本土病例，個案居住地多集中在台南。圖為台南登革熱熱區噴藥。圖／南市衛生局提供
登革熱疫情嚴峻，上周新增二○一六例登革熱本土病例，個案居住地多集中在台南。圖為台南登革熱熱區噴藥。圖／南市衛生局提供

登革熱疫情嚴峻，上周新增二○一六例登革熱本土病例，累計本土感染個案超過八千，全國已有半數縣市出現案例，近日雖增幅趨緩，疾管署仍預估，最快下周三就可能突破萬例大關；上周新增三例死亡，均為台南七十多歲男性，其中兩人具有潛在疾病，發病後五日內病情惡化，不幸過世，今年已累計十一人死亡。

疫情中心主任郭宏偉表示，上周新增二○一六例登革熱本土病例，個案居住地仍集中在台南，達一八四九例，另新增重症病例十九例、死亡病例三例。截至十八日，累計八四八一例本土病例，其中台南市就有七六○八例，病例數為近十年同期次高。

防疫醫師林詠青指出，三例死亡個案均為台南地區的七十多歲男性，其中兩人有潛在慢性病史，起初持續高燒，兩三天後出現解血便、腹痛等症狀，不幸死於腸胃道出血嚴重、休克；另一位個案一開始同樣發燒，兩、三天後血壓下降、呼吸窘迫，一度心跳停止，經急救後，雖恢復心跳，但出現器官衰竭，住院兩、三天後仍不幸過世。

登革熱本土病例增加快速，另有腸病毒、流感及新冠等病毒於社區傳散，外界擔心南部醫療資源為此緊繃。疾管署發言人曾淑慧表示，目前醫療資源正常運作，並未拉警報，如果量能吃緊，不排除啟動鄰近縣市互相支援，真不得已才會「南病北送」。

曾淑慧表示，目前病媒蚊指數略降，與前一周相較，上周新增病例也略微減少，為今年來首次下降。希望持續降溫，反轉跡象早一點出現，預估下周三至日突破萬例本土。

南部疫情吃緊，疾管署成立前進應變工作隊，進駐台南一個月，副署長羅一鈞擔任隊長。他表示，近三天新增病例比上周同期降低百分之十五，最快本周就可疫情反轉，希望至少連續兩周下降；上周台南新增一千九百多例，期盼在一個月內，可以降到單周低於一千例，未來兩周為關鍵期。

衛福部政務次長王必勝昨到台南視察防疫情形。他說，登革熱防治比想像還要困難，每次下雨，就得重來一次戶外噴藥、孳清病媒蚊。衛福部昨向行政院簽請一點二九億元防疫經費，協助地方做好防疫工作。

台南 疫情 登革熱

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