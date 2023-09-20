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政府失智友善達標 專家：數據不精確

聯合報／ 記者陳雨鑫許政榆／台北報導

為妥適照顧失智症患者，衛福部持續推動「失智友善社區」，目標為二Ｏ二五年「失智友善七七七」，然去年年底對外宣布全台廿二縣市全數達標。聯合報健康事業部最新調查卻發現，四成七受訪者擔心失智長者獨自出門，找不到回家的路，多數人不知什麼是失智友善組織（商店、機構），也沒看過失智友善ＬＯＧＯ，顯示台灣距離失智友善城市，仍有一大段的路要走。

「失智友善七七七」是指「全國有百分之七以上的人民認識失智症、七成的失智症患者被診斷、七成的失智家庭照顧者獲得支持。」，衛福部長照司科長徐鉅美表示，這三個「七」已於去年年底達標，例如，第一個「七」計算方式為只要參與過失智公共事能教育課程、成為失智友善天使等，即納入計算，例如，參與參與相關活動及課程的人數於去年年底超過一九Ｏ萬人次，分母用台灣總人口計算，認識失智症比率達百分之八點五，超過目標預期。

聯合報健康事業部進行「失智症是能與友善環境滿意度大調查」，共一五○○多名網友參與網路問卷，發現眾多受訪者對於失智症認知不足，不少人並未感受到社區對失智病友的友善。例如，受訪者指稱，曾目擊一名長者走路自撞電線桿，當場摔倒，頭部血流不止，但阿伯卻恍神蹲坐在地，無法與人應對，失智狀況明顯，但警察到場後卻大聲問著「阿伯，你失智嗎？」，令人為之氣結。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，「失智友善七七七」提前達標，令人高興卻也值得警惕，因為數據不精確，恐使得統計結果過於浮濫，例如，我國七成的失智人口獲得診斷，「這是世界第一，超乎尋常。」

失智症 患者 衛福部

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