老師傅手工打造！海尼根將廢玻璃變身限量星釀里程杯

海尼根一向致力成為負責任的企業公民，去年與在地玻璃回收工廠展開合作，運用廢棄的綠玻璃瓶，精心打造「永續星釀里程杯」。今年海尼根為慶祝150周年，再次推出「永續星釀里程杯」亞洲限定紀念版本，期望鼓勵消費者在與朋友團聚歡樂的同時，自然而然地實踐永續行動。

今年海尼根的「永續星釀里程杯」，是由在地知名玻璃回收製造工廠——春池玻璃的老師傅以手工打造，限量5,000個，以150周年紀念酒標設計，同時加重綠色占比，使其更貼近原來酒瓶的色調；再另加一道轉印工序，點綴出具代表性的紅色星星。即日起於家樂福只要購買海尼根品牌全系列產品（經典海尼根、海尼根0.0零酒精、海尼根Silver星銀）滿499元，即可獲得「海尼根150周年永續星釀里程杯」一只。

環保是台灣重要的政策之一，然而台灣的玻璃回收率雖已高達90％，「去化」卻是一直需要被解決的問題。經濟部工業局永續發展組組長吳振華組長表示，「許多業者要做循環與減碳很困難，或不知道如何下手。海尼根『永續星釀里程杯』，是從消費者喝完啤酒後的玻璃瓶，經過回收再製，賦予它新生命。這是一個相當具體而且容易被社會大眾理解的案例，可以提供國內各產業作為落實循環與減碳的參考。未來經濟部工業局將持續輔導產業朝向循環與減碳方向發展，期待產業共同參與。」

海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示，「海尼根過去曾合作出口廢玻璃，綠色玻璃的進口量，自2019年來也在持續自主下降中。為有效去化廢棄玻璃，我們仍不放棄找尋任何可行的機會。『永續星釀里程杯』是起手式，海尼根是唯一做到回收高質化的外商啤酒公司。未來隨海尼根台灣屏東的釀酒廠正式運行，我們也正在加速評估採用可回收綠瓶系統的可行性，矢志將永續發展融入企業運作，終極提升去化效益。」

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