台南新增323例登革熱 累計逼近8000例

台南市今天新增323例本土性登革熱，全市累計7930例，衛生福利部政務次長王必勝下午視察疾病管制署南區管制中心整備作業，疾管署副署長羅一鈞也已坐鎮台南指揮防疫。

王必勝今天下午視察南區管制中心前進應變工作隊整備情形，且拜會台南市長黃偉哲；王必勝承諾將加速辦理支援台南各項防疫資源，中央和地方攜手合作減緩疫情。

王必勝表示，防疫工作要比細心、比耐力、比韌性，比想像中困難很多，今年6月以來歷經盛夏、暴雨等天候環境條件，市府非常努力壓制病例數，一路走來很不容易。

羅一鈞則說，未來2週是防疫關鍵期，台南疫情能夠壓得多低，就看本週及下週，他希望在中秋前儘量壓制疫情。台南防疫初步任務是1個月內單週病例數少於1000例，且對比於2015年高峰期，目前病例數較低。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增323例本土性登革熱，其中東區64例，安南區55例，南區51例，永康區45例，北區38例，中西區27例，安平區15例，關廟區11例，歸仁區9例，仁德區4例，新營區、安定區、下營區及麻豆區各1例，年齡介於2歲至88歲。

目前台南市累計登革熱7930例，全市37個行政區中，僅白河區、東山區、後壁區及北門區等4區未染疫。