今年已發生13件感電重大職災、13人亡 勞動部加強檢查

近日勞工從事電氣作業不慎感電死亡重大職災案件頻傳，昨天新北市新店區就發生一起工人更換蓄水池馬達觸電送醫不治的職災事件。根據勞統計，今年迄今已發生13件感電重大職災，造成13名勞工死亡，更有近7成發生於七月之後，勞動部職安署分析，夏季高溫多雨濕熱，若作業場所電氣設備防護不良，極易發生感電職災，即起將加強預防檢查及宣導。

職安署統計分析，今年迄今已發生13件感電重大職災，並造成13名勞工死亡，其中發生於今年7月以後就有9件，就占了將近7成，職安署指出，高溫多雨的濕熱夏季，作業勞工大量流汗會導致注意力不集中，皮膚表面電阻值也會降低，若作業場所的電氣設備防護不良，極易發生感電職災。

職安署呼籲，雇主應依電業法相關規定辦理，並提供勞工必要的防護器具，雇主應注意辦理事項包括設置合格電氣技術人員、設置防止感電之護圍或絕緣被覆、設置防止感電用漏電斷路器、電路之檢修應上鎖或標示，並確實接地、強化源頭管理及本質安全、電氣設備及電路檢修應使用防護器具、活線作業等應確實使用絕緣防護具，並且有效現場管理，落實標準作業程序。

職安署強調，事業單位應依職業安全衛生法令規定確認電氣作業安全無虞，並對停電、復電等臨時搶修作業，應加強各項安全應變措施，如因未採取安全防護設施而導致勞工罹災者，將依法查處究辦。