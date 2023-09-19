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周五大台北、東半部陰短暫雨 中秋颱風攪局待下周觀望

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
下周迎中秋連假，屆時是否有颱風擾台，以及是否有冷空氣南下以致大幅降溫，都待觀察，下周一預報才會相對明朗。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
下周迎中秋連假，屆時是否有颱風擾台，以及是否有冷空氣南下以致大幅降溫，都待觀察，下周一預報才會相對明朗。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

明後天各地多雲到晴為主；周五東北風影響，基隆北海岸、大台北、東半部轉為陰短暫雨。下周迎中秋連假，因台灣南側至菲律賓東方海面為大低壓帶，有利熱帶系統生成，屆時是否有颱風擾台，以及是否有冷空氣南下以致大幅降溫，都待觀察，下周一後預報才會相對明朗。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天至後天，各地多雲到晴為主，迎風面的東半部、恆春半島零星降雨；午後大台北地區、南部地區、各地山區局部短暫雷陣雨，預估雨勢也不明顯。

周五後，環境轉偏東北風，因不強勁，降雨仍趨於零星，僅基隆北海岸、大台北地區、東半部受影響機率稍多，天氣型態轉為陰短暫雨；其他如桃園以南地區，天氣變化不大，依舊多雲到晴，午後南部地區、各地山區局部短暫雷陣雨。

時序到下周，則要留意南邊熱帶系統，以及北邊冷高壓帶來的冷空氣；不過，兩者因都在高度變化中，且目前最新模式顯示，反而沒有明顯熱帶系統生成，待持續觀察。

溫度方面，明天至後天，各地普遍高溫32至34度。周五後，大台北地區、東半部因雲量多，且有降雨機率，白天高溫降至31至32度，其他地區變化不大，約32至33度。低溫部分，因整體都無強勁冷空氣影響，各地大概20至26度。

對於坊間氣象專家預估，中秋節當周可能大幅降溫，黃恩鴻表示，下周確有預報到冷空氣南下訊號，有機會有較強冷空氣，但時間、強度仍很難講，仍有高度變化。

中秋節 高溫

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