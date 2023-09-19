增加健康照護政見 學者籲參選人講明4600億財源

總統大選將至，多名參選人提出健康照護支出的GDP佔比提高至8%，健康經濟學者提出，「8%政見」換算成預算高達新台幣4600億元，承諾花錢卻不提如何收錢，呼籲講明財源及用處。

陽明交通大學今天下午舉行「大疫之後的全民健保還撐得下去嗎？」座談暨「政府不敢告訴你的健保危機」新書發表會，與會人之一的台灣健康經濟學會理事長連賢明表示，從經濟學家角度分析，全民健保問題來源就是完全不讓市場運作，進一步產生非常多問題，包含健保總額制度或給付模式。

連賢明說，台灣健保現行價格管制，短期效果好，但長期投資不足，導致醫護薪水太低、醫療品質停滯不前、人民平均餘命開倒車，如何從現有狀態讓市場進入制度是解方之一。他呼籲提出健康醫療照護支出提高至國內生產毛額（GDP）8%的參選人，應說明財源與用途。

長庚大學醫務管理學系教授盧瑞芬提醒，資源有限、慾望無窮，社會保險公平性仍應適度維持，尤其在救人性命醫療服務面，但就醫過程舒適度例如住院病房則可強調「使用者付費」，回歸市場機制，兼顧消費者主權。至於投資健康，不應全然以平均餘命提高為最終目標，更重要是健康平均餘命。

國際醫療衛生促進協會理事長李偉強提到，現行健保是依據過去急重難症設計，但現行醫療重點已改變為慢性病照護，長期投入不足及總額控管支出，不只自費項目越來越多，甚至侵蝕醫療根基，從畢業後不選擇醫療行業、重症科5大皆空、護理人員短缺，「下一場大疫誰來顧加護病房？」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁也認同，現行健保總額成長率不夠、總額不足，健保署研擬成立癌藥基金可加速新藥來台速度，但是否有足夠的財源與議價能力也是重點，目前台灣每年新藥預算僅30億元左右，遠遠不足，推估起碼要3倍、90億以上才足夠。

「生一場大病後才發現，原以為十全十美的健保有非常多問題」，身為癌友的台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶分享，當年她被診斷第1期乳癌，以為有了健保不用再額外花錢治療，結果卻得自費超過百萬元治病，幸好有商業保險支應，但她認識更多賣房子、賣車才有錢救命的癌友。

潘怡伶說，據統計，台灣20至64歲的勞動力族群每年約有47萬3260人在進行癌症治療，大家需要工作、撐起整個家庭，但同時還要治療，政府應積極投入資源，給予青壯年族群更完善的醫療，幫助青壯年病友回歸家庭、職場、社會，搶救台灣的國家競爭力。