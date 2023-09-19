健保漏洞達千億 學者：應大規模全面改革

健保制度已是幾千億的黑洞！出版《政府不敢告訴你的健保危機》的陽交大公衛所兼任教授張鴻仁19日於座談會如此說。多名學者出席提出不同建議，如「健保應有實證基礎」、「政府應成立國家級的專責智庫」、「政府應建立商保與健保結合的健保補位險」，或「讓商保補助健保」等等。

健保應全面改革

上騰生技顧問公司董事長張鴻仁，也任健保局總經理、疾病管制局局長。他嚴正指出，現狀就是「台灣對健康的投資落後於國際」，但我國多數民眾不樂見健保費用調漲，因為這形同是「付錢給別人看病」。

他指出，隨著醫療科技進步，出現許多癌症新藥、心臟支架等新技術的昂貴，也導致醫療費用持續上漲。張鴻仁直言，「其實今天人們長壽都是錢堆出來的，如果沒有錢就是拿命來換」，這也反應在數據上，台灣的健康指數成績大幅落後日、韓。

張鴻仁表示，健保的問題是錢的問題，但重點是在於缺多少錢？如果是缺幾十億的問題，還是能夠勉強「續命」；如果缺幾百億，也可以靠著調整費率等方式來改善；但現在健保制度已是「幾千億」的問題，所以迫切需要大規模的全面改革。

有商業特色的健保制

癌症希望基金會董事長王正旭也說，健保把關醫療資源從嚴審查，導致許多癌友無法接受治療，商業保險也逐步提高保費或退出市場。他認為，政府應推出政策型「健保補位險」，結合健保與商保的特色，放寬核保條件，讓更多民眾可以投保，讓國人有自費承擔醫療風險的能力。

長庚大學醫務管理系教授盧瑞芬認為，健保應保障救人性命的醫療服務，但如果民眾要求「就醫過程舒適度」的話，就應強調使用者付費，回歸市場機制。她就指出，澳洲政府目前規定費率計算為社區費率，所得超過一定水準就需要購買商保，讓「商保補健保的不足」。

應建立專責智庫

交大校友總會理事長姜長安亦表示，健保因為「經費總額管制」的原因，導致各式各樣的預算都非常有限，更耽誤新藥嘗試與生技產業發展。但他也強調，台灣健保費、醫療費很低，已成整體結構性的問題，針對這類問題，應該從「有益處、壞處少」的部分入手，逐步改善。

陽交大醫務管理研究所教授黃心苑則指出，過去健保的討論只指出問題，但卻無法提出解方，最後流於制式化的答案。她認為，政府應成立國家級的專責智庫，根據學理基礎來分析實證資料，分析如「差額負擔」、「稅收補助」等方式。

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