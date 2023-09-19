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久病臥床無法進食 恐引發急性膽囊炎

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
臥病在床的患者也容易因膽囊久未收縮，造成膽汁淤積形成結石引發急性膽囊炎。 本報資料照。
臥病在床的患者也容易因膽囊久未收縮，造成膽汁淤積形成結石引發急性膽囊炎。 本報資料照。

急性膽囊炎除了在吃太油、吃太飽的情況下可能發生外，久病臥床無法正常進食的患者也有可能會因為膽結石而引發膽囊炎。書田診所胃腸肝膽科主任醫師王志堂表示，面對臥病在床的病患，醫院可以藉由藥物治療，但重點還是要讓膽囊能夠收縮活動，才能盡量避免因膽汁淤積造成急性膽囊炎。

膽囊可說是位於肝臟旁邊的「倉庫」，負責儲存肝臟製造膽汁，與肝內膽管、肝外膽管及膽囊組成膽道。膽汁有97%的成分是水，其他則由膽鹽、膽固醇、膽紅素、氯化鈉等成分組成。人體在食物經口攝取進入腸胃後，將連帶促進膽囊將膽汁注入腸道中，協助人體消化食物，同時也幫助脂溶性維生素A、D、E、K的吸收。

不過，如果住院患者因為無法透過嘴巴進食，可能導致膽囊缺乏刺激，無法正常收縮排出膽汁。當膽汁在膽囊內淤積停留一段時間後，就會產生「膽沙」顆粒，甚至產生結石堵住膽管造成發炎。

王志堂指出，一般患者罹患急性膽囊炎時，可能會出現右上腹痛、噁心、發燒等症狀。部分病患也可能會出現右手臂或肩胛骨疼痛的狀況，但每個患者的症狀和疼痛情也會因人而異。一旦住院患者因無法經口進行出現急性膽囊炎症狀，醫師將會評估使用抗生素等藥物，並在症狀緩解後透過餵食的方式促進膽囊收縮。

然而若患者疼痛無法控制，又或是結石「卡死死」時，就有可能出現膽囊腫脹或破裂引發敗血症的風險，須儘速進行手術。

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