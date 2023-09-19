全台長照人口達7萬 元智大學研發遠距傷口照護平台

國內不少病患患有褥瘡、糖尿病足潰瘍等困擾，但因身處偏鄉或行動不便導致就醫困難。元智大學資管系教授詹前隆團隊和亞東醫院整形外科合作，開發人工智慧輔助遠距傷口照護平台，方便醫療端遠距離監測傷口狀況，改善臨床照護的困境。

詹前隆指出，近年醫療健保產業朝智慧醫療逐步轉型，臨床已有不少將AI應用於輔助影像醫學診斷，用於傷口照護則相對未普及。但有鑒於國內高齡化趨勢，越來越多患有褥瘡、糖尿病足潰瘍等慢性傷口病患，卻因行動不便導致就醫困難，團隊開發人工智慧輔助遠距傷口照護平台，將提供病患照護者居家服務，方便醫療端遠距監控。

亞東醫院整形外科醫師張惇皓表示，亞東醫院和元智大學蒐集1000張患者傷口照片，訓練電腦辨認傷口位置和各類型組織，也考量到使用者多非醫療人員，團隊以指甲比例作為傷口面積測量標準，以照護者指甲當作比例尺，運用人工智慧擷取，自動換算成傷口面積，不會受到拍攝距離影響，也無需另外擺放比例尺。

張惇皓也指出，考量到國內約有7萬名的長照人口，且多分布於偏鄉、行動不便，人工智慧輔助遠距傷口照護平台設置於雲端，使用者僅需上傳傷口照片，系統也設計互動對話窗口，讓醫護人員和患者可直接線上溝通、理解傷口狀況，也能減少回診次數。