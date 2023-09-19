快訊

撐過921大地震的房屋較堅固？專家：錯了！深藏三大危險因子

為社會紛擾道歉但堅不認錯 陳吉仲：進口蛋政策完全正確

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台長照人口達7萬 元智大學研發遠距傷口照護平台

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
亞東醫院整形外科醫師張惇皓表示，團隊以指甲比例作為傷口面積測量標準，運用人工智慧擷取，自動換算成傷口面積。記者許維寧／攝影
亞東醫院整形外科醫師張惇皓表示，團隊以指甲比例作為傷口面積測量標準，運用人工智慧擷取，自動換算成傷口面積。記者許維寧／攝影

國內不少病患患有褥瘡、糖尿病足潰瘍等困擾，但因身處偏鄉或行動不便導致就醫困難。元智大學資管系教授詹前隆團隊和亞東醫院整形外科合作，開發人工智慧輔助遠距傷口照護平台，方便醫療端遠距離監測傷口狀況，改善臨床照護的困境。

詹前隆指出，近年醫療健保產業朝智慧醫療逐步轉型，臨床已有不少將AI應用於輔助影像醫學診斷，用於傷口照護則相對未普及。但有鑒於國內高齡化趨勢，越來越多患有褥瘡、糖尿病足潰瘍等慢性傷口病患，卻因行動不便導致就醫困難，團隊開發人工智慧輔助遠距傷口照護平台，將提供病患照護者居家服務，方便醫療端遠距監控。

亞東醫院整形外科醫師張惇皓表示，亞東醫院和元智大學蒐集1000張患者傷口照片，訓練電腦辨認傷口位置和各類型組織，也考量到使用者多非醫療人員，團隊以指甲比例作為傷口面積測量標準，以照護者指甲當作比例尺，運用人工智慧擷取，自動換算成傷口面積，不會受到拍攝距離影響，也無需另外擺放比例尺。

張惇皓也指出，考量到國內約有7萬名的長照人口，且多分布於偏鄉、行動不便，人工智慧輔助遠距傷口照護平台設置於雲端，使用者僅需上傳傷口照片，系統也設計互動對話窗口，讓醫護人員和患者可直接線上溝通、理解傷口狀況，也能減少回診次數。

詹前隆表示，期望透過研究補足醫療服務的缺口，也有望在高齡化社會中提供更便捷的照護服務，同時減輕醫療系統負擔。此一創新研究也獲得2022年，國際醫療資訊學會（ICMHI）論文競賽博士生組首獎。

元智大學團隊和亞東醫院整形外科合作，開發人工智慧輔助遠距傷口照護平台。記者許維寧／攝影
元智大學團隊和亞東醫院整形外科合作，開發人工智慧輔助遠距傷口照護平台。記者許維寧／攝影

遠距 元智大學 團隊

延伸閱讀

元智攜手醫師開發AI遠距平台 輔助慢性傷口照護

馬斯克：中國有潛力在人工智慧領域稱霸第一

分析師：蘋概股、低軌道衛星、人工智慧晶片成投資焦點

《自由之聲》掃蕩人口販賣組織 「梅爾吉勃遜」集結眾人支持

相關新聞

周五大台北、東半部陰短暫雨 中秋颱風攪局待下周觀望

明後天各地多雲到晴為主；周五東北風影響，基隆北海岸、大台北、東半部轉為陰短暫雨。下周迎中秋連假，因台灣南側至菲律賓東方海...

衛福部首部托嬰專法草案公布 民團：未回應民間需求

衛福部社家署日前預告制定「兒童托育服務法」草案。兒托法係由「兒童及少年福利與權益保障法」獨立而出，規範衛福部權責之0至2...

健保漏洞達千億 學者：應大規模全面改革

健保制度已是幾千億的黑洞！出版《政府不敢告訴你的健保危機》的陽交大公衛所兼任教授張鴻仁19日於座談會如此說。多名學者出席提出不同建議，如「健保應有實證基礎」、「政府應成立國家級的專責智庫」、「政府應建立商保與健保結合的健保補位險」，或「讓商保補助健保」等等。

登革熱增3死 台南7旬男解黑便發病5天不治

疾管署今天公布上週新增3例登革熱死亡，皆為台南70多歲男性，發病後有解黑便或呼吸窘迫等情況，發病後約5天死亡；上週新增本...

失智症4成來自12項危險因子 醫籲「4護 + 6養」優化腦力

9月21日為國際失智症日，全球失智症人口逾5千5百萬，且人數持續增長，對個人、家庭、社會造成嚴重衝擊，是重大的公共衛生議...

莫德納XBB.1.5疫苗接種倒數 衛福部力拚中秋節前開打

新冠疫情持續下降，但是仍有XBB變異株在社區流行。疾管署發言人曾淑慧表示，莫德納XBB.1.5疫苗已經獲得食藥署專案許可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦