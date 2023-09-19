快訊

撐過921大地震的房屋較堅固？專家：錯了！深藏三大危險因子

為社會紛擾道歉但堅不認錯 陳吉仲：進口蛋政策完全正確

金路獎表揚鐵路與公路傑出工程 國4台中環線、台20線獲殊榮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道4號潭子段潭子交流道工程。圖／高公局提供
國道4號潭子段潭子交流道工程。圖／高公局提供

「金路心、連結共好行」第24屆金路獎頒獎典禮即將登場，表揚鐵、公路及捷運系統養護、美化沿線景觀等工程，今年共有6大類、53個獲獎機關及單位，其中傑出工程第一名共有2名，分別為「國道4號台中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程」及「台20線78K+500寶來一橋改建工程」。

今年主辦單位高速公路局表示，「國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道」工程為有效紓解中部塞車路況，於2017年12月開始興建，以用地最小化，資源最適化（懸臂工作車達22部）施工，克服疫情嚴峻、普遍缺工缺料困境，如期如質完工。

高公局指出，台20線寶來一橋是通往寶來溫泉及桃源地區部落重要通道，改建前因淤積嚴重通水斷面嚴重不足，近年常因颱風豪雨溪水暴漲而封橋，造成當地部落民眾通行受阻，重創產業發展。在歷經1036天的改建，雖遭遇梅雨及水災重創工區，淹沒工區設施，仍於去年4月3日開放新橋通車，也奠定南橫公路全線通車基石。

高公局表示，金路獎迄今已邁入第24屆，今年頒獎典禮9月22日下午2點將於「台北市青少年發展暨家庭教育中心」3樓台北演藝廳舉行。

「優良景觀類」國道優勝及省道一名分別為北區養護工程分局木柵工務段、北區養護工程分局景美工務段。「路況養護類」優勝為國道的中區養護工程分局、省道的北區養護工程分局、鐵路的台北工務段。「設備維護類」鐵路的機務段、機廠及檢車廠第一名為台東機務段、鐵路電務及電力段優勝為高雄電務段、高速鐵路場站機電設施維護優勝為燕巢設施維護課、土建設施維護優勝為土建設施維護五組。

「站場環境維護類」國道第一名為中區養護工程分局泰安服務區、鐵路特、一等車站第一名為台中站，二、三等車站第一名為大湖站、高速鐵路優勝為南港站。「用路人資訊類」國道優勝為中區養護工程分局大甲工務段、省道第一名為中區養護工程分局埔里工務段。

國道 疫情 塞車

延伸閱讀

新竹縣18件人行步道改善工程 獲中央核定4.56億補助

國4台中環線首創跨斷層設計鋼橋 獲金路獎冠軍

彰化南瑤宮封廟施工修復主結構將耗時二年 臨時行宮仍可參拜

關埔國小地下停車場上浮 市府：水位即時監測系統完成

相關新聞

健保漏洞達千億 學者：應大規模全面改革

健保制度已是幾千億的黑洞！出版《政府不敢告訴你的健保危機》的陽交大公衛所兼任教授張鴻仁19日於座談會如此說。多名學者出席提出不同建議，如「健保應有實證基礎」、「政府應成立國家級的專責智庫」、「政府應建立商保與健保結合的健保補位險」，或「讓商保補助健保」等等。

東北風22日起影響 北部及東半部易有短暫雨

氣象署今天表示，週末前天氣變化不大，東半部及大台北22日起受東北風影響，易有短暫雨；下週須視北方高壓及南方熱帶系統的發展...

登革熱增3死 台南7旬男解黑便發病5天不治

疾管署今天公布上週新增3例登革熱死亡，皆為台南70多歲男性，發病後有解黑便或呼吸窘迫等情況，發病後約5天死亡；上週新增本...

失智症4成來自12項危險因子 醫籲「4護 + 6養」優化腦力

9月21日為國際失智症日，全球失智症人口逾5千5百萬，且人數持續增長，對個人、家庭、社會造成嚴重衝擊，是重大的公共衛生議...

莫德納XBB.1.5疫苗接種倒數 衛福部力拚中秋節前開打

新冠疫情持續下降，但是仍有XBB變異株在社區流行。疾管署發言人曾淑慧表示，莫德納XBB.1.5疫苗已經獲得食藥署專案許可...

流感升溫校園群聚多 3兒童出現流感併發腦炎重症

流感處流行期，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周流感門急診類流感人次上升，並且有新增35例流感併發重症及新增7例死亡。防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦