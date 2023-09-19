金路獎表揚鐵路與公路傑出工程 國4台中環線、台20線獲殊榮

「金路心、連結共好行」第24屆金路獎頒獎典禮即將登場，表揚鐵、公路及捷運系統養護、美化沿線景觀等工程，今年共有6大類、53個獲獎機關及單位，其中傑出工程第一名共有2名，分別為「國道4號台中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程」及「台20線78K+500寶來一橋改建工程」。

今年主辦單位高速公路局表示，「國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道」工程為有效紓解中部塞車路況，於2017年12月開始興建，以用地最小化，資源最適化（懸臂工作車達22部）施工，克服疫情嚴峻、普遍缺工缺料困境，如期如質完工。

高公局指出，台20線寶來一橋是通往寶來溫泉及桃源地區部落重要通道，改建前因淤積嚴重通水斷面嚴重不足，近年常因颱風豪雨溪水暴漲而封橋，造成當地部落民眾通行受阻，重創產業發展。在歷經1036天的改建，雖遭遇梅雨及水災重創工區，淹沒工區設施，仍於去年4月3日開放新橋通車，也奠定南橫公路全線通車基石。

高公局表示，金路獎迄今已邁入第24屆，今年頒獎典禮9月22日下午2點將於「台北市青少年發展暨家庭教育中心」3樓台北演藝廳舉行。

「優良景觀類」國道優勝及省道一名分別為北區養護工程分局木柵工務段、北區養護工程分局景美工務段。「路況養護類」優勝為國道的中區養護工程分局、省道的北區養護工程分局、鐵路的台北工務段。「設備維護類」鐵路的機務段、機廠及檢車廠第一名為台東機務段、鐵路電務及電力段優勝為高雄電務段、高速鐵路場站機電設施維護優勝為燕巢設施維護課、土建設施維護優勝為土建設施維護五組。

「站場環境維護類」國道第一名為中區養護工程分局泰安服務區、鐵路特、一等車站第一名為台中站，二、三等車站第一名為大湖站、高速鐵路優勝為南港站。「用路人資訊類」國道優勝為中區養護工程分局大甲工務段、省道第一名為中區養護工程分局埔里工務段。