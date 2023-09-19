手刀快搶！高市力推「海線潮旅行」一團補助4千5

暑假剛過不久，但高雄市政府推動觀光力道依舊，即日起推出「海線潮旅行」團體旅遊補助，鼓勵全台旅行社組團來旅遊。今年除茄萣、永安、彌陀、梓官四區，更加碼蘊藏多元歷史與觀光資源的林園區，每團即補車資4500元，讓遊客能更深入體驗，高雄最潮最道地的漁村文化及生活。

觀光局長高閔琳表示，高雄是靠海洋孕育出多元文化的城市，永安、彌陀、梓官及林園區有豐富的觀光資源。在茄萣可以搭舢筏悠遊二仁溪，並在導覽老師的解說當中，了解濕地生態。在「石斑魚的故鄉」永安，除了品嚐體驗鑽石水石斑魚，肉質細緻、味道鮮甜且富含膠原蛋白，擄獲四方饕客味蕾。

除此之外，還可到彌陀漫步漯底山，走踏泥火山惡地形。而曾三度榮獲全國十大魅力漁港的梓官蚵仔寮漁港，更是全台許多老饕必遊之地，除了品嘗現撈的新鮮海產，務必見識魚市獨特的「糶手」拍賣。

而這次特地加碼林園行程，將帶領遊客走訪清水巖與安樂樓體會昔日繁華，還有「市境之南樹」黃槿樹，靜靜佇立在高屏溪口守護高雄海線的最南端。